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川味辣蟹、酒釀蒸蟹吃到飽　台南五星Buffet「螃蟹季」長達1個月

▲台南五星Buffet「螃蟹季」長達1個月。（圖／台南遠東提供）

▲台南遠東香格里拉「遠東Café」螃蟹季長達1個月。（圖／台南遠東香格里拉提供）

記者黃士原／台北報導

台南遠東香格里拉飯店自助餐廳「遠東Café」10月18日至11月17日，推出螃蟹吃到飽，餐廳無限供應軟殼蟹花壽司、川味香辣蟹、花雕酒釀蒸螃蟹、香濃咖哩炒蟹等美味料理，每日晚餐及假日午餐限定，每人1280元至1480元（須加10%服務費）。

▲台南五星Buffet「螃蟹季」長達1個月。（圖／台南遠東提供）

▲軟殼蟹花壽司。（圖／台南遠東香格里拉提供）

超人氣自助餐廳「遠東Café」螃蟹季吃到飽今日登場，供應歷年來最受歡迎的菜色，例如爽口米飯與蔬菜交織的軟殼蟹花壽司，保留螃蟹細膩鮮味的花雕酒釀蒸螃蟹。

▲台南遠東香格里拉飯店自助餐廳「遠東Café」花雕酒釀蒸螃蟹。（圖／台南遠東香格里拉提供）

▲花雕酒釀蒸螃蟹。（圖／台南遠東香格里拉提供）

▲台南五星Buffet「螃蟹季」長達1個月。（圖／台南遠東提供）

▲川味香辣蟹。（圖／台南遠東香格里拉提供）

沙拉區加碼推出清爽又開胃的義式威尼斯海鮮蟹肉沙拉，中西熱食區吃得到川味香辣蟹、金沙鹹蛋黃三點蟹、香濃咖哩炒蟹、以及香酥脆口的一口蟹。湯品區則提供現點現烹的韓式辣味螃蟹湯與日式螃蟹蛤蜊味噌湯。

遠東Café螃蟹季活動時間為10月18日至11月17日，每日晚餐及假日午餐限定，餐費1280元至1480元（須加10%服務費）。

▲敘日全日餐廳即日起推出韓國美食主題餐檯。（圖／敘日全日餐廳提供）

另外，南港六福萬怡酒店館內的Buffet餐廳「敘日」，即日起推出的韓國美食主題餐檯，除了供應「生菜包現煎海鹽五花肉」、煎至金黃酥脆的「海鮮煎餅」、師傅現煮「炸醬麵」、江原道美食「平壤冷麵」外，台灣人很愛的韓式炸雞也吃得到，有秘製洋釀和蜂蜜奶油蒜味兩種風味可選擇。

▲集合辛辣、微甜、鹹香於一身的「群山部隊鍋」。（圖／敘日全日餐廳提供）

敘日也在餐檯提供多款暖冬鍋物，像是韓國路邊攤三寶之一的「釜山魚糕湯」、使用大量牛骨熬製做成的「首爾雪濃湯」，以及集合辛辣、微甜、鹹香於一身的「群山部隊鍋」，餐廳還提供農心辛拉麵、午餐肉、韓式年糕，讓客人自由搭配食用。

關鍵字： 美食雲 螃蟹吃到飽 遠東Café

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