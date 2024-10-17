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160元吃到飽！台北第1家「六扇門」試營運　冰淇淋、泡麵無限供應

▲台北第1家「六扇門」試營運。（圖／取自六扇門時尚湯鍋企業總部粉專）

▲台北第1家「六扇門」落腳農安街，目前試營運中。（圖／取自六扇門時尚湯鍋企業總部粉專）

記者黃士原／台北報導

火鍋控看過來！160元就能吃到飽的人氣連鎖鍋物「六扇門」，首度進軍台北市，第1家門市落腳農安街，目前正在試營運。

六扇門屬於平價百元小火鍋，目前全台已有90家分店，在陸續進軍新北市、基隆市與桃園市之後，目前終於插旗台北市，第1家門市選在農安街上，目前正在試營運。

▲台北第1家「六扇門」試營運。（圖／取自六扇門時尚湯鍋企業總部粉專）

▲六扇門菜單上有30種風味湯底可選。（圖／取自六扇門時尚湯鍋企業總部粉專）

六扇門菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格160元起至310元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。

▲台北第1家「六扇門」試營運。（圖／取自六扇門時尚湯鍋企業總部粉專）

▲自助吧的飲品也是喝到飽。（圖／取自六扇門時尚湯鍋企業總部粉專）

除了主食鍋物之外，六扇門自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。曾有網友在PTT上發文，只花了180元就有吃不完的王子麵、肉燥飯，根本不給其他業者活，除了得到不少人的認同，還有人說「六扇門真的是我這種窮人最愛」。

▲乾杯集團旗下鍋物品牌「黑毛屋」進軍桃園，同時插旗於華泰名品城、台茂購物中心。（圖／乾杯集團提供）

另外，乾杯集團旗下鍋物品牌「黑毛屋」進軍桃園，同時插旗於華泰名品城、台茂購物中心，分別於10月18日、11月1日跟大家見面，而且2家店同時祭出優惠，開幕日起連3天，點購任一鍋物選擇日本和牛或西班牙Bellota伊比利豬，肉量免費升級。

關鍵字： 美食雲 六扇門 百元小火鍋 吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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