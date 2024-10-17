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民眾狂掃貨！「翰品酒店新莊特賣會」提前結束　只到明天中午

▲翰品酒店新莊將於10月12日、10月13日針對客房用品進行出清特賣活動。（圖／業者提供）

▲翰品酒店新莊傢俱特賣會提前至明（18日）中午結束。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

營運15年歷史的「翰品酒店新莊」將於10月26日結束營業，館內傢俱與相關物品原訂在今（17日）、10月18日與10月19日限時三天出清。不料，不少民眾於第一天前來大量採購，翰品酒店經過盤點，所有出清商品預計於明日中午12點提早售罄，對此，原訂明（18日）下午、10月19日特賣活動將取消，提醒民眾勿撲空。

為感謝顧客多年支持，新北「翰品酒店新莊」特地在結束營業前舉辦「經典傢俱特賣會」，包括家電、斯林百蘭彈簧床、沙發、茶几等傢俱用品都將進行出清，業者指出，由於有不少民眾於第一天便前來進行大量採購，經過盤點後，所有出清商品預計將於第二天中午12點提早售罄。其中，業者透露，電視機10分鐘賣完、洗衣機和烘衣機一開賣幾乎售罄，斯林百蘭床墊也是熱銷商品，浴袍、衣架等小物同樣很快被掃光，加上飯店同業大量採購，導致特賣會時間比預期早一天半結束。

▲翰品酒店新莊將於10月12日、10月13日針對客房用品進行出清特賣活動。（圖／業者提供）

▲營運15年歷史的「翰品酒店新莊」將於10月26日結束營業。（圖／業者提供）

翰品酒店新莊自2009年開業，擁有145間客房，設計結合法式風格與東方美學，提供住客舒適的住宿環境，靠近新莊棒球場的地理位置，更吸引了不少球隊和球迷入住，有著挑高寬敞的宴會廳，並陪伴顧客度過人生中許多的重要時刻。

關鍵字： 新北市旅遊 翰品酒店新莊 傢俱特賣會

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