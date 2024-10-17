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Krispy Kreme「萬聖節甜甜圈」來了！黑貓夫人、獨眼畫家超可愛

▲▼Krispy Kreme推出4款萬聖節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出4款萬聖節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接萬聖節，美國甜甜圈品牌「Krispy Kreme」化身萬聖美術館，推出全新4款限定甜甜圈，不僅有南瓜公爵、黑貓夫人，還能看到獨眼畫家，即日起至10月31日於門市限時開賣。

▲▼Krispy Kreme推出4款萬聖節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲▼黑貓夫人、獨眼畫家造型甜甜圈超可愛。

▲▼Krispy Kreme推出4款萬聖節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

Krispy Kreme「萬聖美術館」開張，推出4款限定甜甜圈，其中苦甜系「黑貓夫人」，把鬆軟的甜甜圈麵包體夾入酸甜草莓醬內餡，外層覆蓋苦甜巧克力，並以糖珠、黑巧克力、白巧克力點綴成黑貓模樣，打造濃濃神秘氛圍感。

「獨眼畫家」則選用藍色夾心貝裡包裹濃郁牛奶卡士達內餡，再以香脆巧克力點心麵、黑巧克力、牛奶巧克力畫上獨眼造型，十分可愛，還有「南瓜公爵」、「紫月侍衛」2口味選擇，售價皆為60元，即日起限時開賣至10月31日止。

▲▼「Mister Donut x 貓貓蟲咖波」聯名推出萬聖節限定甜甜圈 。（圖／記者蕭筠攝）

▲「Mister Donut x 貓貓蟲咖波」聯手推出萬聖節限定甜甜圈 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，Mister Donut也找來貓貓蟲咖波推出萬聖節聯名甜甜圈，「殭屍小雞波堤圈」是由可愛小雞化身殭屍變成甜甜圈，選用Q彈波堤圈沾裹青蘋果可可、檸檬可可沾醬，口感酸甜，售價55元。

貪吃鬼咖波也變身推出「萬聖咖波甜甜圈」，是以蓬鬆甜甜圈裹上蘇打可可醬搭配鮮奶油內餡，「幽靈咖波甜甜圈」表面則沾附優格可可沾醬，內餡擠上滿滿香草鮮奶油，嘴角再抹上蘋果可可沾醬增添應景氛圍，售價皆為75元。

▲▼「Mister Donut x 貓貓蟲咖波」聯名推出萬聖節限定甜甜圈 。（圖／記者蕭筠攝）

▲還有3款怪萌獨眼甜甜圈。

還有3款應景怪萌獨眼甜甜圈，其中，「可可獨眼波堤」、「蘇打獨眼波堤」皆選用Q彈波堤各別沾裹蘇打及可可沾醬，再分別以優格可可線條及橘紫色糖果米點綴，最後則是「草莓獨眼波堤圈」，是波堤圈與草莓可可沾醬的組合，搭配橘紫色糖果米，售價皆為48元；以上6款甜甜圈即日起於全門市都能賣到。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Krispy Kreme Mister Donut 萬聖節

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