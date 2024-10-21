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星悅航空最潮體驗　日本北九州魅力遊

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

秋冬時節，正是日本賞楓、泡湯之季，星悅航空（Starflyer）以「日本精品航空」之姿，機體採用摩登的黑白色系、搭配機上寬敞舒適的黑色皮椅，展現空中最潮飛行器的魅力，帶您暢遊北九州地區熱門景點。

▲▼星悅航空,七逗旅遊網,日本。（圖／七逗旅遊網提供）

▲日本九州門司港瀰漫著懷舊風情。(圖／shutterstock)

人氣旅遊地福岡縣，有包括：門司港、太宰府天滿宮、柳川等景點，每個都值得細細欣賞。其中的門司港，於19世紀發展為國際貿易據點，至今仍留有許多歷史性的西式建築，訴說著過去的繁榮故事。

門司港於1889年開港，近來掀起一股懷舊風潮，來到這裡不妨拜訪舊門司三井俱樂部、門斯港車站、舊門司稅關、海峽廣場等地，充滿雅趣的建築內有藝廊、咖啡廳、餐廳等，懷舊中不失現代氛圍。喜歡門司港異國風情的旅客，會選擇住宿門司港Premier飯店，不僅離許多知名景點只有步行的距離，餐食也很講究。

▲▼星悅航空,七逗旅遊網,日本。（圖／七逗旅遊網提供）

▲橫跨蔚藍大海的角島大橋，是許多廣告的取景地。(圖／shutterstock)

轉往山口縣，角島大橋是必訪景點，遠望湛藍色的美麗海洋，陪襯青翠的角島、白色的橋身以及漂浮在大橋途中的鳩島，絕妙的平衡有如一張精心構圖的風景畫，也讓這裡成為許多廣告的取景地。

▲▼星悅航空,七逗旅遊網,日本。（圖／七逗旅遊網提供）

▲元乃隅稻成神社123座紅色鳥居與湛藍海水形成鮮明的對比。(圖／shutterstock)

元乃隅稻成神社，是山口縣另一處旅遊亮點，吸睛的123 座紅色鳥居形成的長廊，帶旅客前往崖頂的小神社。在晴朗的日子裡，紅色鳥居與湛藍色的海水形成了鮮明的對比，令人印象深刻，在美國 CNN 旅遊頻道評選的「日本最美的 31 個地方」中，元乃隅神社的美麗景緻排名第三，並受到無數遊客的歡迎。

山口縣的萩市，擁有豐富的歷史、自然遺產，而「萩溫泉鄉」更能體驗溫泉文化，城鎮街景宛如江戶時代的城下町般。下榻萩觀光飯店，享受被山脈和河流環繞的優美環境，夜晚，漫步在古街上，讓人感受和風復古情懷。

▲▼星悅航空,七逗旅遊網,日本。（圖／七逗旅遊網提供）

▲日本山口縣秋吉台，是日本最大的石灰岩台地。(圖／shutterstock)

同位於山口縣的秋吉台，是日本最大的石灰岩台地，起源於遠古時期的珊瑚礁因地殼變動隆起，成為如今有火山孔洞及鍾乳洞的石灰岩台地。

秋吉台底下的秋芳洞也別具魅力，不僅有空間遼闊的大鐘乳石洞，還有喀斯特台地的石灰岩被雨水浸潤而成的奇景，令人讚嘆大自然的鬼斧神工。

除此，美食家們來到山口縣，必定要朝聖河豚料理！「河豚」自古就是有名的高級食材，經過專業烹調證照的廚師料理，高蛋白、低膽固醇、低脂肪的特性，旅客們千萬不要錯過。

▲▼星悅航空,七逗旅遊網,日本。（圖／七逗旅遊網提供）

▲金麟湖名稱的由來，是當陽光照在湖面時，彷彿金色魚鱗般的閃耀而得名。(圖／shutterstock)

往大分縣走，日本女性上班族最愛的湯布院，還有金麟湖都在此區。這個古色古香的小山城洋溢著悠閒的渡假氣氛，湖光山色自然美景引人入勝，加上美術館、畫廊等藝術氛圍，讓這裡常榮登「最想去的溫泉區」排行榜之中。

另一個必訪的溫泉鄉，是熊本縣的黑川溫泉，被日本溫泉百選中選為「氛圍」第一名，特別是每年冬季的黑川溫泉湯明（湯あかり）祭典，在河川上懸掛竹製燈飾迎接遠道而來的賓客，景象如夢似幻。不遠的阿蘇Plaza Hotel，是住宿的好選擇，周圍環繞著雄壯的阿蘇五嶽，館內四個風呂都能一覽壯麗美景。

▲▼星悅航空,七逗旅遊網,日本。（圖／七逗旅遊網提供）

▲星悅航空被譽為空中最潮飛行器。（圖／星悅航空）

新潮的星悅航空，以黑色和白色為主調顏色，帶旅客前進北九州，每位乘客可免費享有1件限重30公斤的托運行李，以及1件限重10公斤的手提行李，讓旅客採買、購物沒有後顧之憂。

▲▼星悅航空,七逗旅遊網,日本。（圖／七逗旅遊網提供）

▲星悅航空全艙使用黑色皮革座椅。（圖／星悅航空）

推薦行程
★星悅北九州山口5+1日
秋芳洞.角島大橋.元乃隅神社.柳川扁舟.夢幻湯布院.懷舊門司港.黑川彩燈.長門海鮮雙溫泉https://reurl.cc/A2ad53

特色
★景點：拜訪角島大橋、元乃隅神社、門司港、秋吉台、秋芳洞、別府弁天池
★體驗：柳川扁舟
★住宿：精心安排萩溫泉萩觀光Hotel、門司港Premier飯店、阿蘇Plaza Hotel
★溫泉鄉：荻溫泉、湯布院、黑川溫泉
★美食：長門海鮮、河豚料理御膳
★空中交通：星悅航空每位乘客1件30kg托運行李，1件10kg手提行李

更多資訊：
旅遊家旅行社（02）2571-9798
網址https://www.travelerts.com.tw



 


 

關鍵字： 星悅航空 七逗旅遊網 日本

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