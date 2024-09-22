山口縣大啖河豚、喝明星級清酒、看CNN世界級絕景

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

日本已經去過很多次了嗎？遊日本的全新選擇，是本州最西端的山口縣。

搭乘星悅精品航空直飛北九州機場，越過關門海峽即抵達山口縣，是目前最便捷的方式，可走訪知名日劇取景地角島大橋、CNN推薦的元乃隅神社，大啖河豚並品嚐獺祭清酒、體驗穿和服、泡湯等，每一樣都是令人難忘的回憶。

▲山口縣的元乃隅神社，123座鮮豔的紅色鳥居太吸睛。（圖／鳳凰旅遊）

山口縣位於日本本島最西端，東與廣島、島根接壤，西與九州福岡縣連接，由於三面環海，深受大海的滋潤。

必訪的元乃隅神社，面對著日本海的斷崖，被美國CNN旅遊頻道評選日本最美的31個景點第3名，綿延的123座鮮豔紅色鳥居長廊，與湛藍的海水形成壯觀的無敵美景。

▲角島大橋是木村拓哉日劇HERO取景地。（圖／鳳凰旅遊）

連接山口縣下關市和角島之間的角島大橋，遠遠望去有如海上的綿長白線，給人開闊的感覺，是遊客與攝影師的定番取景地，日劇天王木村拓哉主演的《HERO特別篇》，就是到角島堤防找到關鍵證據解決案件，此外，許多廣告也超愛在這裡拍攝，事實上因為景色太美，大家隨手拍都是廣告大片。

▲秋芳洞是日本數一數二的大型鍾乳洞。（圖／鳳凰旅遊）

山口縣的大自然絕景，則不可錯過日本數一數二的大型鍾乳洞「秋芳洞」，位於秋吉台國定公園地下100公尺，與岩手縣「龍泉洞」、高知縣的「龍河洞」並稱日本三大鐘乳洞。

總長約8.9公里的秋芳洞，開放觀光路段約1公里，其間可以欣賞到累積30萬年時光所形成的大自然藝術品，像是有如許多盤子並排在一起的「百枚皿」、高約145公尺的「黃金柱」，還有小型的石灰岩梯田等，令人讚嘆不已。

▲唐戶市場又叫「關門的廚房」，想吃新鮮生魚片到這就沒錯。（圖／鳳凰旅遊）

山口縣的海洋資源豐富，來此絕對不能錯過新鮮海味！下關市的唐戶市場，以新鮮食材所製作的生魚片最為有名，各式生魚片壽司、海鮮丼琳瑯滿目，好看也好吃。除此，下關市也是日本數一數二的河豚產地，比起東京築地市場更是物美價廉，行家們必嚐河豚料理。

▲菜香亭體驗穿和服，並在充滿日式風情的庭園拍照。（圖／鳳凰旅遊）

日本山口縣的旅程，可以在高級日本料理亭「菜香亭」體驗穿和服，於室內、庭園拍美照，感受日本文化。知名啦啦隊成員，去年也來過菜香亭，一行人換上繽紛的和服，在古色古香的建築中欣賞名人字畫，並大力推薦：「大家有來山口市一定要到此一遊唷」。

▲山口道地鄉土料理瓦片蕎麥麵卡滋Ｑ彈，在日劇《月薪嬌妻》中曾出現。（圖／鳳凰旅遊）

推薦行程：

★行程名稱

九州+山口漫遊深度5+1日https://reurl.cc/7dko8d

1、2月出發，1/25春節團保證出發

北九州+山口漫遊深度4+1日https://reurl.cc/nvD0G1

1/30(年初二)出發

特色亮點：

★搭乘「星悅航空」直飛北九州機場，越過關門海峽即可抵達山口縣

★星悅航空行李免費托運30公斤、隨身行李10公斤、座位間隔達89cm、提供USB插頭充電、飲料

★訪秋芳洞、元乃隅神社、角島大橋、萩城下町巡禮、別府弁天池等

★菜香亭和服體驗

★多元美食：河豚料理御膳、瓦片蕎麥麵、山賊照燒雞腿

更多資訊：

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