越南版馬爾地夫　人氣富國島玩超值

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

越南富國島是個絕佳的度假勝地，不僅擁有世界紀錄的最長跨海纜車，還有地中海風情的日落小鎮，美景令人陶醉。

現在從台灣啟程，北、中、南皆可隨時出發，一次體驗最長跨海纜車、地中海日落小鎮、網美沙灘、Safari野生動物園以及珍珠樂園，五星住宿CP值超高！

▲登上世界最長跨海纜車，美麗景致盡收眼底。

如果沒有搭過跨海纜車，千萬不要說有到過富國島！在陽光世界香島自然公園（Sun World Hon Thom Nature Park）裡的跨海纜車，路線長達7899公尺，共有69節車廂，是目前登上金氏世界紀錄中最長的跨海纜車。

從世界上最長的纜車上，映入眼簾的是360度無敵海景，腳下有與世無爭的小漁村、美麗迷人的沙灘、漸層藍綠色大海、綠意盎然的小島嶼，海灣上漂浮著各式漁民賴以為生的小漁船，風光無限。

▲地中海日落小鎮有許多網美夢幻打卡地點。

喜歡拍照的旅客，絕對不能錯過地中海日落小鎮。佔地將近40公頃的日落小鎮，有許多色彩繽紛的別墅座落於海岸邊，重現地中海小鎮風情，網紅夢幻打卡地有：中央村鐘樓、龐貝遺跡、浪漫吻橋、龍梯等，尤其是日落時氣氛特別浪漫，手機、相機一定要確保有電，不然會懊悔一輩子。

▲Sunset Sanato網美沙灘有許多裝置藝術。

富國島中區的Sunset Sanato網美沙灘，被譽為富國島最美沙灘，約500公尺長的海灘，設置許多裝置藝術，包括巨型的人臉雕像、長著細長腿的大象、飛翔的海蜇、天堂階梯等，能夠拍出日落光影美照，讓沙灘迅速爆紅。

▲在SAFARI野生動物園能零距離和動物接觸。

位於富國島西北方的SAFARI野生動物園，受大朋友、小朋友喜愛。動物園分兩個區域，一個是野生動物園區域，一種是開放式區域，園內生活著約3,000隻動物，其中包括來自世界各地的150種珍稀動物，全天有各種活動和表演，非常適合全家一起來感受動物園的樂趣。

▲富國島珍珠樂園VinWonders Phu Quoc主題公園一天真的玩不完！

另一個受到歡迎的樂園，是富國島珍珠樂園VinWonders Phu Quoc主題公園，面積超過55公頃，包含主題遊樂設施、水上樂園、海洋水族館，一天真的玩不完！

園內有受歡迎的刺激冒險遊戲，還有定期舉辦海豚表演的水上樂園、世界級舞台表演等，而水上音樂舞台直接設在大湖泊上，以優美自然風景作為表演場景，結合2D、3D技術，震撼的舞台效果令人印象深刻，大大為旅程加分。

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