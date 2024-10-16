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生菜包肉、部隊鍋無限供應　南港星級Buffet推韓國料理吃到飽

▲敘日全日餐廳即起推出的韓國美食主題餐檯。（圖／敘日全日餐廳提供）

▲敘日全日餐廳即日起推出韓國美食主題餐檯。（圖／敘日全日餐廳提供）

記者黃士原／台北報導

搶搭《黑白大廚》實境節目掀起的韓國美食熱潮，位於南港六福萬怡酒店館內的Buffet餐廳「敘日」，即日起推出韓國美食主題餐檯，從生菜包肉、魚糕湯、雪濃湯、部隊鍋到韓式炸雞，全都可以吃到飽。另外，南港、汐止、內湖、松山、信義、基隆等6地區居民，10月31日前可享85折，每人再送半隻焗烤龍蝦。

▲敘日全日餐廳即起推出的韓國美食主題餐檯。（圖／敘日全日餐廳提供）

▲韓式炸雞。（圖／敘日全日餐廳提供）

敘日即日起推出的韓國美食主題餐檯，除了供應「生菜包現煎海鹽五花肉」、煎至金黃酥脆的「海鮮煎餅」、師傅現煮「炸醬麵」、江原道美食「平壤冷麵」外，台灣人很愛的韓式炸雞也吃得到，有秘製洋釀和蜂蜜奶油蒜味兩種風味可選擇。

▲敘日全日餐廳即起推出的韓國美食主題餐檯。（圖／敘日全日餐廳提供）

▲韓國路邊攤三寶之一的「釜山魚糕湯」。（圖／敘日全日餐廳提供）

▲敘日全日餐廳即起推出的韓國美食主題餐檯。（圖／敘日全日餐廳提供）

▲集合辛辣、微甜、鹹香於一身的「群山部隊鍋」。（圖／敘日全日餐廳提供）

敘日也在餐檯提供多款暖冬鍋物，像是韓國路邊攤三寶之一的「釜山魚糕湯」、使用大量牛骨熬製做成的「首爾雪濃湯」，以及集合辛辣、微甜、鹹香於一身的「群山部隊鍋」，餐廳還提供農心辛拉麵、午餐肉、韓式年糕，讓客人自由搭配食用。

此外，南港、汐止、內湖、松山、信義或基隆等6地區居民，10月31日前不分平假日午、晚餐，享有「有鄰真好」優惠，除了用餐85折外，每位成人加碼贈送位上餐點「蒜味奶油焗烤龍蝦」半隻。

▲台北新板希爾頓「悅．市集」自助餐廳推「4人同行1人免費」。（圖／台北新板希爾頓提供）

另外，台北新板希爾頓酒店歡慶6周年，即日起至10月30日，推出全館餐飲優惠活動。1樓大廳酒吧「逸廊」每位666元+10%，可享指定紅白酒、烈酒、啤酒及軟性飲料2小時無限暢飲。2樓「悅．市集」自助餐廳推出4人同行1人免費（仍需收取10%服務費），優惠平假日均適用，以平日午餐每位1080元+10%、晚餐1180元+10%計算，平均每人餐費最低918元，就能享有異國料理吃到飽。

關鍵字： 美食雲 Buffet 韓國料理吃到飽 敘日全日餐廳

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