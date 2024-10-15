台北知名酒吧「Fourplay」10／31熄燈　業者：二店持續營業

▲台北東區知名酒吧「Fourplay」10/31熄燈。（圖／取自Fourplay Cuisine臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

台北知名酒吧「Fourplay Cuisine」開業已有14年，不只受到本地人喜愛，國外旅客也會慕名朝聖。不過，業者今日在臉書粉絲專頁公告，由於租約期滿，即將於10月31日熄燈，但二店「Drizzle by Fourplay」還是會持續營業。

位於台北市大安區東豐街（仁愛圓環附近）的Fourplay Cuisine（一店），2011年由4個不同領域、卻抱持共同夢想的大男生一同創立，他們擅長在調酒上創新變化，天然水果、花草香料甚至茶類都可成為調酒元素，而且不定期推出新單品。與一店開幕相隔才半年，他們就在同一條街開出二店，並於2022年重新調整，更名為Drizzle by Fourplay。

▲「毒品系列調酒」有著亮麗特殊的造型跟各自飲法。（圖／網友Fa Fa Lin 發發零提供。）

Fourplay Cuisine最有名的創意調酒就屬「毒品系列」，分別以安非他命、海洛因、笑氣、古柯鹼、大麻、搖頭丸與K他命為主題，每杯都呈現鮮豔亮眼的配色，拍照起來格外上相，每款毒品調酒都有不同的特別飲法，讓飲用調酒過程充滿趣味。

不過開業已有14年的「Fourplay Cuisine」（東豐街49號），由於租約期滿，今日在臉書粉絲專頁公告，即將於10月31日跟大家告別，不過業者提到，「這個品牌未曾結束，而是期許未來能以不同的姿態與大家見面」，二店Drizzle by Fourplay也會持續為大家服務。

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