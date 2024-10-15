今年已410萬國人赴日旅遊！美食搜尋增4成　必吃排行「燒肉」奪冠

▲KKday宣布與日本最大餐廳預約平台「Tabelog」合作。上圖右起為KKday台灣市場處總經理陳葦如、KKday日本分公司總經理大淵公晴、「Tabelog」上級執行役員公司長鴻池 拓。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

台灣人出國玩首選日本，根據交通部觀光署統計，今年1至8月國人赴日旅遊突破410萬人次。為了提供更全面的日本旅遊體驗，旅遊電商平台KKday宣布與日本最大餐廳預約平台「Tabelog（食べログ）」策略結盟，導入日本4萬2000間熱門餐廳預訂服務，讓旅客不用擔心語言問題，透過平台就能預約，且即日起至年底訂位，就可享免訂位費。

▲台灣人出國首選地就是日本。（圖／記者蔡玟君攝）

■台灣人赴日「吃美食」是重點 美食搜尋量大增4成

KKday表示，台灣人赴日旅遊需求持續暢旺，根據平台數據指出，今年美食體驗商品搜尋量較2023年成長4成，特別是有提供線上訂位、點餐服務的美食體驗成為首選。

為此，KKday與日本最大餐廳預約平台「Tabelog」策略結盟，導入日本4萬2000間熱門餐廳預訂服務，並分為日本燒肉、壽司、日料＆居酒屋、拉麵、燒鳥、鍋物、甜點等7大類型餐廳，即日起至12月31日前訂位，即可享有KKday Points回饋，相當於訂位費全免，也是「Tabelog」創立20年來首次與海外旅遊OTA業者合作。

▲燒肉是台灣人赴日最愛的吃的美食選擇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台人赴日必吃美食排行。（圖／KKday、Tabelog提供）

■KKday、Tabelog公布「台港旅客最愛日本美食排行榜」 燒肉奪冠

「Tabelog（食べログ）」作為日本最受歡迎的餐廳搜索與預訂網站，刊載86萬間餐廳、收集6895萬評論，已成為許多人赴日旅遊尋找在地美食的指標性平台，隨著訪日海外旅客大增，平台從今年6月開始全面拓展海外旅客餐廳預約服務，包括提供英文、繁體中文、韓文等多語言介面，讓店家與旅客都免受語言不通的困擾。

「Tabelog」上級執行役員公司長鴻池 拓表示，觀察亞洲旅客遊日飲食習慣，燒肉、壽司和居酒屋是3大必吃的美食類別，特別是位於東京和大阪的餐廳最受歡迎。

透過大數據，KKday與Tabelog也分別公布台港旅客最愛日本美食排行榜，其中「燒肉」在兩份排行榜均奪下冠軍，此外，居酒屋、涮涮鍋在兩份榜單均上榜。

▲日本居酒屋頗具在地風情，同樣備受旅客喜愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

■預訂餐廳為第一步，第二階段計畫導入預訂套餐、特殊需求

KKday表示，此次與Tabelog合作提供4.2萬間餐廳預訂為第一步，接下來則計畫優化服務內容，例如讓旅客事前即可預訂好套餐，甚至能提出如慶祝、製造驚喜等特殊需求服務。