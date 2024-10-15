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吃Buffet「4人同行1人免費」　板橋五星飯店6周年優惠連推16天

▲台北新板希爾頓的悅．市集自助餐廳。（圖／台北新板希爾頓提供）

▲台北新板希爾頓「悅．市集」自助餐廳推「4人同行1人免費」。（圖／台北新板希爾頓提供）

記者黃士原／台北報導

慶祝台北新板希爾頓酒店6歲生日，位於2樓的「悅．市集」自助餐廳即日起至10月30日，推出「4人同行1人免費」優惠，平均每人餐費最低918元；3樓「青雅中餐廳」則祭出「嫣紅燒鵝加6元升級3吃」，現省300多元。

台北新板希爾頓酒店歡慶6周年，即日起至10月30日，推出全館餐飲優惠活動。1樓大廳酒吧「逸廊」每位666元+10%，可享指定紅白酒、烈酒、啤酒及軟性飲料2小時無限暢飲。2樓「悅．市集」自助餐廳推出4人同行1人免費（  仍需收取10%服務費），優惠平假日均適用，以平日午餐每位1080元+10%、晚餐1180元+10%計算，平均每人餐費最低918元，就能享有異國料理吃到飽。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲台北新板希爾頓青雅中餐廳「嫣紅燒鵝」。（圖／台北新板希爾頓提供）

▲台北新板希爾頓青雅中餐廳「嫣紅燒鵝」。（圖／台北新板希爾頓提供）

3樓「青雅中餐廳」預訂招牌嫣紅燒鵝（原本2吃），加價6元即可升級3吃方案，包含片皮鵝、蘿蔓松子炒鵝鬆與芋頭米粉鵝骨湯，若以原本加購1吃費用330元計算，現省324元。

▲台北國泰萬怡酒MJ Kitchen週末買大送小　只到4/28 。（圖／台北國泰萬怡酒提供)

▲台北國泰萬怡酒MJ Kitchen線上旅展最低64折。（圖／台北國泰萬怡酒提供）

另外，國泰飯店觀光事業昨天推出線上旅展，其中台北國泰萬怡的MJ Kitchen自助餐廳也祭出各種優惠餐券，平日自助午餐單人券每張999元（約64折）、平日自助晚餐單人券每張1099元（約66折）、假日自助午餐或晚餐單人券每張1199元（約67折），購買滿10張再送平日自助午餐或晚餐單人券1張。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 台北新板希爾頓酒店 悅．市集 台北國泰萬怡 MJ Kitchen

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