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香港二星中餐主廚10／18連2天客座寒舍食譜　首日還有1成空位可訂

▲香港二星中餐主廚10/18連2天客座寒舍食譜。（圖／記者黃士原攝）

▲香港二星中餐廳「潤」行政總廚洪志光招牌菜之一「豉油皇干邑龍蝦尾」。（圖／台北寒舍艾美提供）

記者黃士原／台北報導

為搶攻高端餐飲市場，台北寒舍艾美邀請香港二星中餐廳「潤」行政總廚洪志光，10月18日、19日來台客座寒舍食譜，午間套餐每位3980元+10%，晚間套餐每位6880元+10%。飯店表示，19日餐期預約全滿，18日近9成，想品嚐的民眾趕快訂位。

▲香港二星中餐主廚10/18連2天客座寒舍食譜。（圖／業者提供）

▲香港二星中餐廳「潤」行政總廚洪志光招牌菜之一錦繡黑椒和牛酥。（圖／台北寒舍艾美提供）

洪志光這次來台客座寒舍食譜，將帶來他的招牌菜色，包括錦繡黑椒和牛酥、原個椰皇海帶燉鮮鮑魚、豉油皇干邑龍蝦尾，以及煙燻滷水鴨肝饅頭。錦繡黑椒和牛酥靈感源自童年玩物「豆袋」，黑胡椒牛肉餡被兩種酥皮麵條交織包裹，餅皮酥脆，入口即化。

▲香港二星中餐主廚10/18連2天客座寒舍食譜。（圖／業者提供）

▲香港二星中餐廳「潤」行政總廚洪志光招牌菜之一「原個椰皇海帶燉鮮鮑魚」。（圖／台北寒舍艾美提供）

原個椰皇海帶燉鮮鮑魚則是先將泰國椰皇在烤箱烤過，讓椰油自然釋放，接著再把椰水、鮑魚、海帶與枸杞一同置於椰殼中細火慢燉，讓鮑魚吸滿椰汁的清甜。豉油皇干邑龍蝦尾以來自澳洲的龍蝦尾為主角，搭配以生抽、麻油等調製的豉油皇醬汁，再融入干邑酒香。

▲香港二星中餐主廚10/18連2天客座寒舍食譜。（圖／業者提供）

▲香港二星中餐廳「潤」行政總廚洪志光招牌菜之一「煙燻滷水鴨肝饅頭」。（圖／台北寒舍艾美提供）

煙燻滷水鴨肝饅頭使用多種中藥材製成的滷水，將鴨肝浸漬入味，再以85度C熱水輕燙後，置於冷水中靜置15分鐘，鎖住香氣與鮮嫩口感，接著鴨肝再經過荔枝木煙燻。食用時，可搭配酥脆的炸饅頭，中和鴨肝的油膩感。

洪志光客座餐會「潤‧食譜」午間套餐每位3980元+10%，晚間套餐每位6880元+10%。飯店表示，19日餐期預約全滿，18日約9成，想品嚐的民眾趕快訂位。

▲芸彰牧場21天熟成沙朗．發酵黑蒜．烤大骨佐煙燻骨髓醬汁（圖／業者供提供）

▲芸彰牧場21天熟成沙朗．發酵黑蒜．烤大骨佐煙燻骨髓醬汁（圖／業者提供）

另外，繼5月與哥倫比亞新銳主廚Leonardo Fonseca Celis推出限時餐會，MMHG集團創辦人林泉邀請香港米其林綠星「Roganic Hong Kong」整個餐廳團隊來台客座，10月3日至11月1日於baan Taipei展開為期6周的快閃餐會，9道晚間套餐每位3680元+10%，周五至周日中午供應7道菜式短菜單，每位2380元+10％。

MMHG集團表示，亞當・卡特拉爾會集結Roganic Hong Kong開幕5年人氣最高的菜色，拆解大眾所熟悉的烏魚子、無花果、金鑽鳳梨、刺蔥等台灣季節食材，以西方烹飪形式呈現，並大量使用醃漬、淬取以及濃縮等混搭手法，打造出一套充滿創意且具季節感的專屬菜單。

關鍵字： 美食雲 寒舍食譜 米其林二星 香港米其林二星

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