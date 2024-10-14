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台北第4家！老無鍋插旗永康商圈　暫定明年1月開幕

▲信義區新餐廳！無老鍋插旗A19商場。（圖／無老鍋提供）

▲無老鍋將進駐永康商圈。（圖／無老鍋提供）

記者黃士原／台北報導

疫情期間收掉市民店、新生店的無老鍋，繼今年1月開幕的台北信義店之後，接下來即將進駐永康商圈，預計明年1月中旬跟大家見面，目前已在人力銀行召募員工。

無老鍋用餐方式採單點，每桌低消650元，鍋底費每人159元，可享麵包豆腐與薄片鴨血免費無限續加。招牌麵包豆腐白湯鍋，使用雞骨、豬大骨、洋蔥、青蔥、薑、蒜頭等食材熬製而成，再加入多樣香辛料增添湯頭韻味；無老辣香鍋則先以中藥香辛料熬製後熟成，再與清香高湯相結合。

▲這次無老鍋開出信義店，首度結合火鍋和手搖茶飲，讓客人開心吃鍋還能喝到沁涼茶飲。（圖／無老鍋提供）

無老鍋在疫情期間收掉市民店、新生店後，台北原本只剩中山店及西門店，不過今年1月開始拓展新點，在A19商場開出台北信義店，而且是結合火鍋和手搖茶飲的複合式店型，菜單上有10款飲料可選擇，價格從60元至135元。

繼信義店之後，無老鍋即將進駐永康商圈，開出台北第4家店，地點位於高記舊址改建的「永康壹號」新建案。鼎王餐飲集團表示，暫定明年1月中旬開幕，已在人力銀行召募員工。

▲「問鼎‧皇上吉祥」10周年推出的吃到飽方案只到10月底。（圖／馬辣集團提供）

另外，宮廷鍋物「問鼎‧皇上吉祥」慶祝10周年推出的吃到飽方案，平日午餐只要888元起，就可享有和牛、北海道干貝等70幾種頂級食材吃到飽。餐廳表示，活動只到10月31日，想吃的民眾要把握機會。

問鼎主要提供的是單點式火鍋，鍋底有宮廷麻辣鍋、美人養生鍋、老饕酸菜白肉鍋、胡椒豬肚鍋、花膠干貝老火湯，麻辣鍋底加入青花椒、大紅袍及其他10多種中藥材，養生鍋則是使用雞骨、豬骨熬煮湯頭，再加上當歸、黨參等10多種中藥材。同時，餐廳還提供小孩遊憩室、按摩椅，以及宮廷服裝cosplay等免費服務。

關鍵字： 美食雲 無老鍋 永康商圈 火鍋美食

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