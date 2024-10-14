住高雄2飯店免費玩樂園、早餐吃到飽　憑演唱會門票直接升等

▲義大皇家酒店雅致家庭房。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻年末出遊與即將到來的雙11購物季，高雄義大皇家酒店及天悅飯店率先推出住房優惠，即日起至12月29日為止，入住就能免費玩義大樂園、早餐吃到飽，滿足指定條件還可以免費升等，以及續住優惠。

高雄義大皇家酒店推出「玩樂瘋義大」專案，入住坐擁觀音山美景的山景客房或闔家首選的雅緻家庭房一晚，含翌日的豐盛自助式早餐2客，以及義大遊樂世界單日票2張，優惠價4999元起。此外，凡持「2024年高雄任一場演唱會或展覽票根」，即可享免費升等至面向義大摩天輪美景的豪華家庭房。

▲義大皇家酒店山景客房。

為了歡慶即將到來的雙11購物節，義大皇家酒店亦自即日起至12月29日推出「雙十一狂歡」續住優惠，任一住房專案原房型續住一晚不含早餐只需加價2222元起。

▲高雄義大天悅飯店雅緻雙人房享免費早餐、樂園門票。



高雄義大天悅飯店則自即日起至12月29日推出「揪IN義起玩」住房專案，入住雙人雅緻客房一晚，含翌日豐盛自助式早餐2客及義大遊樂世界成人票2張，專案優惠價4299元起。凡持「2024年高雄任一場演唱會或展覽票根」即可免費升等至更加寬敞與舒適的溫馨家庭房。

此外，天悅飯店為迎接雙11的到來，特別祭出「1111吃住雙享樂」住房專案，入住含有兩張雙人床的溫馨家庭房，不含早餐優惠價2222元起，相當適合想來趟輕鬆小旅的遊客。飯店亦貼心地提供了加碼活動，加價1111元，即可享2位成人與2位小孩的翌日自助式早餐或平日半自助式午餐。

▲▼和逸飯店高雄中山館則推出周年慶優惠。（圖／業者提供）

和逸飯店高雄中山館則為慶祝開幕9週年，即日起至11月30日預訂9週年生日慶住房專案，和逸客房每晚最低3799元起，專案包含自助式晨光早餐，並加贈「生日大禮包」，內含高雄捷運人氣形象大使‧蜜柑站長「祈福御守」代幣，可至任一捷運車站服務台兌換高雄捷運單程票，除此之外還有「美舒律‧蒸氣溫熱足貼」、「施巴Ph5.5‧心暖護膚組」等，贈品總價值超過700元。