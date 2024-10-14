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日月潭Come!BikeDay嘉年華11／9開騎　新推集石通闖關活動

▲2024日月潭「Come!BikeDay自行車嘉年華」11月9日登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲2024日月潭「Come!BikeDay自行車嘉年華」11月9日登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的自行車盛會「2024日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」，將在11月9日於向山遊客中心熱鬧登場，安排經典環潭船騎挑戰、向山BAE兒童滑步車及全新的自行車集章活動「日月潭集石通」等多元活動，邀請喜愛運動的民眾一起透過樂活慢速騎行、好好感受日月潭的風光明媚。

日管處表示，「環潭船騎挑戰」分為騎行完整經典日月潭環潭路線的「環潭組」30K，及結合陸地騎行與水上航行的「船騎組」20K，車友可依自身體力選擇；「向山BAE兒童滑步車」賽道將延伸到向山遊客中心長廊，透過草地賽道趣味關卡，活動尚有名額，歡迎3至6歲小朋友參加。

▲2024日月潭「Come!BikeDay自行車嘉年華」11月9日登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

全新推出的「自行車集章活動-日月潭集石通」則為當天現場報名，以14顆日月潭景石及周邊風景刻成紀念印章，車友一邊集章、一邊探索日月潭秘境，闖關完成就能把限量600份的日月潭景石造型一卡通帶回家。

▲2024日月潭「Come!BikeDay自行車嘉年華」11月9日登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處說明，今年的自行車嘉年華結合日月潭周邊的住宿、餐飲商家，祭出多項特別優惠：只要出示活動證明即可享多家自行車友善旅宿住房折扣及特定商家購物優惠，也提醒民眾關注日月潭國家風景區管理處Facebook粉絲團，才不會錯過任何自行車及花火音樂嘉年華消息。

活動報名連結：https://lohasnet.tw/Comebikeday2024/
活動官網：https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/comebikeday/NewsList.aspx?a=256&l=1&r=43303383

關鍵字： 日月潭 Come!Bikeday 自行車

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