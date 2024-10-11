搶先看大阪新地標「Grand Green Osaka」南館6亮點　明年3月開幕

▲大阪新地標「Grand Green Osaka」南館。（圖／翻攝自三菱地所官網）

記者蔡玟君／綜合報導

大阪最新地標「Grand Green Osaka」北館已於9月6日正式開幕，現在業者進一步宣布，南館將於2025年3月21日開幕，《ETtoday新聞雲》就整理出南館區域設施與商店、飯店亮點，其中新飯店將於10月21日開放預訂。

▲「Grand Green Osaka」集結餐廳、購物、飯店、商辦等多樣化功能。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

■Grand Green Osaka南館概要

Grand Green Osaka南館將在3月21日開幕，預計由3棟大樓構成，包括55間餐廳、商店、SPA設施，還有阪急阪神第一飯店集團所創的最新旅宿品牌「Gran Respire」，以及希爾頓酒店集團旗下最頂級奢華酒店品牌，也是日本首間的「大阪華爾道夫酒店」，還有適合MICE會展客使用的設施。

▲大型美食市集「Time Out Market Osaka」。（圖／タイムアウトマーケット社提供）

■亮點設施1：大型美食市集「Time Out Market Osaka」

由全球媒體「Time Out」監督的大型美食市集「Time Out Market Osaka」，佔地約3000平方公尺，預計會有17間餐廳、2間酒吧，以及可以舉辦各種活動的空間。

▲▼うめきた溫泉 蓮 Wellbeing Park。（圖／株式会社ラスイート）

■亮點設施2：城市型SPA設施「うめきた溫泉 蓮 Wellbeing Park」

「うめきた溫泉 蓮 Wellbeing Park」是城市型SPA設施，以溫浴、運動、餐飲、美容、冥想5大主題，提供多種設施，包括大浴場、健身房、屋內泳池、水中有氧設施、岩盤浴、溶岩浴、用餐區、美體沙龍等。

■亮點設施3：完全預約制美食區「GRAND CHEFS’ VALLEY」

GRAND CHEFS’ VALLEY內共設有7間餐廳，從日式到中式餐廳都有，並採完全會員預約制度，預計明年1月初開始接受預約。

■亮點設施4：UMEKITA GRAND TABLES

這裡共有6間餐廳，從日式、義大利、牛排館、懷石料理等皆有，適合宴會或MICE客能在此用餐，還能欣賞公園風光。

▲大阪最新飯店「Hotel Hankyu Gran Respire Osaka」。（圖／翻攝自GRAND GREEN OSAKA官網）

■亮點設施5：最新飯店「Gran Respire」3月21日開幕

「Gran Respire」是阪急阪神第一飯店集團所創的最新旅宿品牌，比2019年同集團推出的旅宿品牌「RESPIRE」更高等級，意圖在都會中提供更安心、自然與高品質的大人系旅宿，該飯店將於3月21日開幕，並從10月21日起受理預訂。

酒店內共有482間客房、共10種房型，7至25樓為一般客房區，26與27樓為行政客房樓層，並設有行政酒廊、餐廳、酒吧、健身房等設施，此外，酒店也設有與「うめきた溫泉 蓮 Wellbeing Park」相連、房客專屬電梯，方便房客前往。

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／オリックス株式会社提供）

■亮點設施6：日本首間「大阪華爾道夫酒店」

最受旅客期待的，就是希爾頓酒店集團旗下最頂級奢華酒店品牌「華爾道夫」將進駐日本，首間飯店就是「大阪華爾道夫酒店」。酒店將提供252間客房，客房坪數從15坪起跳，讓金字塔頂端旅客享受最道地的「華爾道夫服務」，館內設有品牌代表Lounge與酒吧設施「Peacock Alley」，還有餐廳、室內泳池、健身房、餐廳、SPA等多樣化設施，預計將於2025年春季開幕。



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