朝野點水樓吃和解飯！餐廳招牌必吃小籠包　Do Re Mi命名方式曝光

▲點水樓七彩小籠包，可一次品嚐7種口味。（圖／取自點水樓臉書）

記者黃士原／台北報導

朝野和解飯今中午登場，地點選在韓國瑜愛店「點水樓」，也讓這家連5年獲得必比登推介的餐廳，意外成為政壇焦點，除了必吃小籠包，名稱可愛的「Do Re Mi」、醉膏蟹、西湖醋魚及點水烤方都是招牌料理。

點水樓是由南僑集團所打造，主打江南料理、點心，包含了杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫等菜系，其中小籠包曾獲得網路票選為全台最好吃小籠包，南京店也在2018年至2022年入選米其林必比登推介，目前全台有6家分店。

▲點水樓招牌之一醉膏蟹（圖／記者黃士原攝）

小籠包是點水樓的必吃餐點，麵皮薄而有彈性，肉餡選用黑毛豬頸肉、腰內肉、後腿肉、前腿肉，依比例融合老母雞高湯，以現點、現包、現蒸呈現最佳鮮味。除了原味，還有九層塔、麻辣、翡翠、XO醬、櫻花蝦、黑蒜頭、松露、蟹黃等口味，另有以天然蔬果製作麵皮的七彩小籠包，可一次品嚐7種口味。

▲名稱可愛的「Do Re Mi」由1份蝦仁、2份蟹膏、3份蟹肉組成。（圖／取自點水樓臉書）

另外，西湖醋魚、醉膏蟹、點水烤方，以及名稱可愛的「Do Re Mi」，都是點水樓招牌。醉膏蟹選用整隻帶有蟹膏的活紅蟳，清洗乾淨後，用黃酒、花雕酒、紹興酒，以及辛香料，醃漬21天，保留完整蟹膏鮮甜的口感。

這次出現在朝野「和解飯」9道菜色中、名稱可愛的「Do Re Mi」，是由1份蝦仁、2份蟹膏、3份蟹肉組成，宛若音階而得名，也能搭配可吸附醬汁的麵條。

▲《黑白大廚》安成宰6月底曾到晶華Robin`s客座。（圖／晶華提供）

另外，隨著總冠軍出爐，Netflix實境節目《黑白大廚》的網路聲量再度攀升，不少人都想朝聖黑白廚師們與評審開設的餐廳。其實，晶華酒店今年6月曾邀請評審之一、同時也是三星主廚安成宰客座Robin's鐵板燒，近期受惠節目熱播，餐廳訂位一路滿到年底，不少人打電話詢問何時再邀請主廚來台舉辦餐會。