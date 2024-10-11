再睡5分鐘X小美冰淇淋新聯名「香草奶蓋」來了！還有香草可可奶昔

▲「再睡5分鐘X小美冰淇淋」聯名了。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「再睡5分鐘」驚喜攜手「小美冰淇淋」推出全新聯名「香草棉被厚奶蓋系列」，使用超經典「香草冰淇淋」搭配經典綿密奶蓋，無論是搭配紅茶、綠茶、烏龍茶通通沒問題，更加碼推出「香草可可奶昔」，10月12日起全門市上市開喝。

▲全新香草奶蓋提供5款茶底搭配。

「再睡5分鐘X小美冰淇淋」聯名推出全新「香草奶蓋」，嚴選超人氣棉被厚奶蓋系列搭配「小美香草冰淇淋」，使用進口鮮奶油與牛乳製成綿密鹹奶蓋後，再融合香草冰淇淋，一入口就是滿滿鹹甜滋味，還品嚐到濃郁又熟悉的香草香氣，並提供日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍、熟八蕎麥共5款茶底任意搭配，售價75元。

加碼喝「香草可可奶昔」，使用一整盒小美香草冰淇淋、進口鮮奶油、牛乳及巧克力餅乾脆片製成的綿密奶昔，再淋上香濃巧克力醬，每一口都能喝到香草、茶味、奶蓋以及巧克力香氣，口感滑順綿密，售價85元。以上聯名飲品將於10月12日正式開賣。

歡慶新品上市，10月12日起至10月23日凡於門市購買2杯以上小美聯名系列飲品，即可參加「5分鐘抽抽樂」 活動，有機會獲得整單5折優惠；10月24日起至11月9日期間凡於門市消費還可參加「90年代金曲挑戰」活動，只要猜出歌手或歌詞即可獲得全店飲品5元折扣。

▲鶴茶樓推出秋季最新「紅鶴大吉嶺」系列 。（圖／鶴茶樓提供）

另，鶴茶樓近日也推出全新「紅鶴大吉嶺」系列，有茶感輕盈回甘的「紅鶴大吉嶺」，茶湯清透金黃，入口先是帶有濃郁熟果香氣，尾韻則喝得到些許花香，層次豐富，中杯售價40元、大杯45元。

加碼喝2款以「紅鶴大吉嶺」為基底推出的水果茶特調，「紅蘋大吉嶺」結合新鮮蘋果、「紅柚大吉嶺」則搭配酸甜柚子，中杯售價55元、大杯65元。以上3款飲品全門市都能喝到。