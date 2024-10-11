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台中勤美洲際酒店10／23開幕！206間房「12坪起跳」　還有4餐廳

▲臺中勤美洲際酒店將於10月23日盛大揭幕，在都心綠帶草悟道旁。（圖／業者提供）

▲繼高雄洲際酒店後，台中勤美洲際酒店將於10月23日盛大揭幕，就在都心綠帶草悟道旁。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

全台第二家洲際酒店落腳台中！IHG洲際酒店集團宣布，台中勤美洲際酒店將於10月23日揭幕，共有206間風格客房，為中台灣增添奢華住宿新據點，目前已開放自11月1日之後的訂房。

台中勤美洲際酒店位於台中商業區，距離草悟道步行約7分鐘，一共規劃出6種房型、206間品牌經典的風格客房，最小的基本房型就有12坪大，到52坪套房均有，內裝洋溢當代精奢風格，並融入台灣高山海拔意象，隨處散發台灣島嶼及城市文化底蘊。

▲台中勤美洲際酒店。（圖／翻攝自官網）

▲台中勤美洲際酒店共206間精選客房及套房等6種房型，最小的基本房型就有12坪大。（圖／翻攝自官網）

據官網所示，客房內選用美國金格名床舒達床墊、Aiello 犀動智能科技、瑞典香氛品牌Byredo全系列沐浴備品，以及標配獨立浴缸及步入式淋浴間，每間房都能看見外頭風景。

同時，酒店擁有1間可容納480人的無樑柱挑高宴會空間，以及4間獨立會議室；酒店設施則包括戶外游池、24小時健身中心和洲際行政俱樂部。

▲台中勤美洲際酒店。（圖／翻攝自官網）

▲酒店規劃4間餐廳、1間葉與藤大廳酒吧。（圖／翻攝自官網）

至於餐飲部份，共規劃「IL Limone沐檸義大利餐廳」提供義式料理；「明娟樓中餐廳」呈現當代粵式饗宴﹔「采月鍋品」以濃郁高湯為底，放入山珍海味鮮活食材﹔創意翻轉打造出的全新型態運動酒吧「滾吧」等4間餐廳，以及1間酒吧供應糕點及飲品，將秉承以善為本、以誠待客，開創奢華新典範。

另外，位在新光遠百旁興建中的台中安達仕酒店（原大倉旅館），建物結構大致完成，規劃為地下7層地上29層，預計提供267間客房、辦公室59戶和健身房。

關鍵字： 台中旅遊 台中旅宿 台中勤美洲際酒店 台中新飯店

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