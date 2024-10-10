▲2024美濃水圳漫旅藝術節11月登場。（圖／米濃聚落提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

榮獲金馬獎八項提名的電影《小雁與吳愛麗》，有超過一半場景在高雄美濃拍攝，旅客除了可走訪取景地外，「2024美濃水圳漫旅藝術節」將從11月8日登場，並規劃三大展區，同時還有夢幻「燈之橋」，打造光之廊道，可是今年深秋必看風景。

▲百年水圳有紙傘與竹編藝術。

電影《小雁與吳愛麗》以黑白攝影美學，重新建構呈現美濃綿延山水美景，而今年邁入第五年的「2024美濃水圳漫旅藝術節」則引領旅人穿梭美濃文化，以水、光影和藝術打造三大展區「美濃百年水圳」、「美濃水橋」、「美濃菸葉輔導站」。

▲藝術節將點亮美濃百年水橋。

例如美濃著名水圳將以美濃紙傘工藝、竹編藝術妝點，入夜後亦有夜間點燈呈現別樣夢幻景緻，而美濃菸葉輔導站的「菸仕物所」，也將與《小雁與吳愛麗》合作，鼓勵旅人同步大銀幕感受美濃美景，再到美濃體驗藝術文化。凡於10月10日至11月17日，持《小雁與吳愛麗》電影票根前往美濃「菸仕物所」消費，即可享9折優惠。

▲美濃「菸仕物所」。

同時，主辦單位更與美濃國中小共創「燈之橋」，結合美濃紙傘工藝，打造光之廊道，竹編藝術也將在電影場景各處登場，屆時亦有電影與藝術的地景光影、共創作品與地方市集，活動從11月8日至17日為止。