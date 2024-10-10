饗賓再推新品牌！主打單點日料「貓將壽司」明年開幕

▲饗賓餐旅集團將再推新品牌「貓將壽司」，以「壽司」為主力產品。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼「旨醞」後，饗賓餐旅集團將再推新品牌「貓將壽司」，主打單點日料，目前已在人力銀行徵才，至於何時開幕，總公司僅表示，明年才會跟大家見面。

饗賓餐旅旗下除了饗食天堂、旭集、饗饗、饗 A Joy、果然匯等Buffet品牌，還有饗泰多（泰式料理）、開飯（川菜）、朵頤（西餐）、真珠（台菜）、小福利（火鍋），以及5月才開幕的鐵板燒品牌「旨醞」。近期則是籌備新品牌「貓將壽司」，主打單點日料，目前已在人力銀行徵才。

▲貓將壽司同時供應「烤物」、「揚物」。（示意圖／記者蕭筠攝）

根據饗賓在人力銀行的訊息，貓將壽司為旗下第一個主打單點日料的品牌，以壽司為主力產品，集結來自日本、阿根廷及台灣各地當令時鮮，並依循食材特質，提供最佳風味及口感的日式料理，同時也供應烤物、揚物等多元豐盛的餐點。至於開幕時間，饗賓總公司僅表示，明年才會跟大家見面。

▲長田本庄軒炒麵專門店10月11日進駐新光三越天母店。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼去年11月首度登台後，來自日本神戶的炒麵專門店「長田本庄軒」開出2號店，明天（10/11）進駐天母新光三越，同時連2天舉辦開幕活動，結帳消費500元送500元抵用券，每日限量50名。

長田本庄軒是神戶知名炒麵專門店，招牌餐點為「Bokkake經典炒麵」，美味秘密就是特製的Bokkake牛筋雜煮，這道特色料理是神戶居民在戰後糧食不足之際，利用牛筋以及增加飽足感的蒟蒻，創造出鹹甜入味的家庭料理，而長田本庄軒則是把這傳統料理加上自製麵條，可吸附牛筋雜煮醬汁。