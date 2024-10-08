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翰品酒店新莊清倉特賣！10／17起限3天　化妝椅、沙發50元起

▲翰品酒店新莊將於10月12日、10月13日針對客房用品進行出清特賣活動。（圖／業者提供）

▲翰品酒店新莊將於10月12日、10月13日舉辦家具出清特賣，包括斯林百蘭彈簧床。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

15年歷史的「翰品酒店新莊」將於10月26日停業，館內家具將全數出清，包括家電、床鋪、沙發、茶几等各式用品，最低價為50元起的化妝椅，家具特賣會預計在10月17日、10月18日與10月19日這三天舉辦。

因租約到期，翰品酒店新莊不續租營運，為感謝顧客多年的支持，「翰品酒店新莊」館內的家具與相關物品將全數出清。業者表示，商品將依進價及使用狀態提供折扣，最低項目有50元起的化妝椅等商品，於10月17日、10月18日與10月19日這三天的上午10點至下午4點間舉行。

出清商品包括斯林百蘭彈簧床、茶几、沙發等家具，以及50吋液晶電視、洗衣機、烘衣機等各式家電。特賣現場僅接受信用卡付款與2000元以上之消費，請顧客自備購物袋，大型家具需請自行安排搬運。

▲翰品酒店新莊將於10月12日、10月13日針對客房用品進行出清特賣活動。（圖／業者提供）

▲家具類將依照進價與使用狀態提供折扣，最低自50元起，最高則至15萬元。（圖／業者提供）

在最後出清的商品中，家具類將依照進價與使用狀態提供折扣，最低自50元起，最高則至15萬元，出清商品數量有限，採先搶先贏，有興趣的民眾可在特賣會的三天中至飯店現場選購。

翰品酒店新莊自2009年開業，擁有145間客房，設計結合法式風格與東方美學，提供住客舒適的住宿環境，靠近新莊棒球場的地理位置，更吸引不少球隊和球迷入住，有著挑高寬敞的宴會廳，並陪伴顧客度過人生中許多重要時刻。

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