ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

長田本庄軒2號店10／11開幕　連2天祭出「消費500送500」

▲長田本庄軒炒麵專門店。（圖／記者黃士原攝）

▲長田本庄軒炒麵專門店10月11日進駐新光三越天母店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼去年11月首度登台後，來自日本神戶的炒麵專門店「長田本庄軒」開出2號店，10月11日進駐天母新光三越，同時連2天舉辦開幕活動，結帳消費500元送500元抵用券，每日限量50名。

長田本庄軒是神戶知名炒麵專門店，招牌餐點為「Bokkake經典炒麵」，美味秘密就是特製的Bokkake牛筋雜煮，這道特色料理是神戶居民在戰後糧食不足之際，利用牛筋以及增加飽足感的蒟蒻，創造出鹹甜入味的家庭料理，而長田本庄軒則是把這傳統料理加上自製麵條，可吸附牛筋雜煮醬汁。

▲Bokkake經典炒麵。（圖／記者黃士原攝）

除了Bokkake經典炒麵，長田本庄軒的炒麵口味還有燉煮豬肉、番茄雞肉、麻辣燉煮豬肉、鹽味魷魚、Bokkake歐姆蛋、海鮮等6種，價格239元至319元；至於大阪燒部份，菜單上有Bokkake經典、燉煮豬肉、番茄雞肉、海鮮，以及Bokkake兒童大阪燒等5種口味，價格149元至359元。

長田本庄軒去年11月首度登台，2號店將於10月11日進駐天母新光三越，同時連2天舉辦開幕活動，結帳消費500元送500元抵用券，每日限量50名。

▲長田本庄軒也供應大阪燒。（圖／記者黃士原攝）

另外，有東京拉麵之王的「麵屋一燈」，登台8年後終於開出第2家店，今天正式進駐新光三越A11，除了原有的魚介冠軍沾麵、芳醇干貝雞湯拉麵之外，還新推炙燒雞豚拉麵、A11限定的蝦湯魚介拉麵。

▲麵屋一燈招牌魚介冠軍沾麵。（圖／記者黃士原攝）

麵屋一燈招牌是魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉慢慢燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲蝦湯魚介拉麵。（圖／麵屋一燈提供）

至於A11店限定的蝦湯魚介拉麵，台灣麵屋一燈料理長表示，這款拉麵關鍵在選用宜蘭胭脂蝦頭，經過慢火炸製的蝦油，充分釋放出蝦油香氣，而大量胭脂蝦頭經過慢火熬煮，濃縮成鮮美的蝦高湯，再與魚介湯底融合。配料部分，除了經典的舒肥雞胸、醬醃梅花豬叉燒，並搭配櫻花蝦碎、三星蔥花、立貝和嚴選海苔，風味層層疊加，營造出豐富的口感。

關鍵字： 美食雲 長田本庄軒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

檳榔放上轉盤　壽司郎：商譽受損將提告

檳榔放上轉盤　壽司郎：商譽受損將提告

長田本庄軒2號店10／11開幕

長田本庄軒2號店10／11開幕

黑白大廚熱潮吹到台灣！團費萬元有找

黑白大廚熱潮吹到台灣！團費萬元有找

中壢人才知道的老字號30元肉骨湯必點

中壢人才知道的老字號30元肉骨湯必點

摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！

摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！

ITF旅展11／1開幕！150元早鳥票開搶

ITF旅展11／1開幕！150元早鳥票開搶

超商咖啡、霜淇淋「買10送10」！

超商咖啡、霜淇淋「買10送10」！

漢堡王3層經典脆雞堡餐限時特價99元

漢堡王3層經典脆雞堡餐限時特價99元

遊歐團費20萬遭丟包　旅客被迫加價7萬

遊歐團費20萬遭丟包　旅客被迫加價7萬

吉貝島超浮誇海景貝殼冰！

吉貝島超浮誇海景貝殼冰！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

不限時秘境咖啡藏身汐止山路裡的民宅

6米高觀景台賞「全台最大彩繪稻田」

桃園豪華露營「1人1泊4食3799元起」

台中北屯最高日賣700碗的超夯肉羹！

台灣團遊克羅埃西亞被丟包　觀光署：將罰旅行社

9天年假全民瘋出國「出團量增逾2倍」

板橋爆紅布丁條外觀神似東坡肉！

亞洲美食王國排名揭曉　台灣奪第2

新北「4處台灣欒樹」轉黃超浪漫

熱門行程

最新新聞更多

檳榔放上轉盤　壽司郎：商譽受損將提告

長田本庄軒2號店10／11開幕

黑白大廚熱潮吹到台灣！團費萬元有找

中壢人才知道的老字號30元肉骨湯必點

摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！

ITF旅展11／1開幕！150元早鳥票開搶

超商咖啡、霜淇淋「買10送10」！

漢堡王3層經典脆雞堡餐限時特價99元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366