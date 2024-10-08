長田本庄軒2號店10／11開幕　連2天祭出「消費500送500」

▲長田本庄軒炒麵專門店10月11日進駐新光三越天母店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼去年11月首度登台後，來自日本神戶的炒麵專門店「長田本庄軒」開出2號店，10月11日進駐天母新光三越，同時連2天舉辦開幕活動，結帳消費500元送500元抵用券，每日限量50名。

長田本庄軒是神戶知名炒麵專門店，招牌餐點為「Bokkake經典炒麵」，美味秘密就是特製的Bokkake牛筋雜煮，這道特色料理是神戶居民在戰後糧食不足之際，利用牛筋以及增加飽足感的蒟蒻，創造出鹹甜入味的家庭料理，而長田本庄軒則是把這傳統料理加上自製麵條，可吸附牛筋雜煮醬汁。

▲Bokkake經典炒麵。（圖／記者黃士原攝）

除了Bokkake經典炒麵，長田本庄軒的炒麵口味還有燉煮豬肉、番茄雞肉、麻辣燉煮豬肉、鹽味魷魚、Bokkake歐姆蛋、海鮮等6種，價格239元至319元；至於大阪燒部份，菜單上有Bokkake經典、燉煮豬肉、番茄雞肉、海鮮，以及Bokkake兒童大阪燒等5種口味，價格149元至359元。

長田本庄軒去年11月首度登台，2號店將於10月11日進駐天母新光三越，同時連2天舉辦開幕活動，結帳消費500元送500元抵用券，每日限量50名。

▲長田本庄軒也供應大阪燒。（圖／記者黃士原攝）

另外，有東京拉麵之王的「麵屋一燈」，登台8年後終於開出第2家店，今天正式進駐新光三越A11，除了原有的魚介冠軍沾麵、芳醇干貝雞湯拉麵之外，還新推炙燒雞豚拉麵、A11限定的蝦湯魚介拉麵。

▲麵屋一燈招牌魚介冠軍沾麵。（圖／記者黃士原攝）

麵屋一燈招牌是魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉慢慢燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲蝦湯魚介拉麵。（圖／麵屋一燈提供）

至於A11店限定的蝦湯魚介拉麵，台灣麵屋一燈料理長表示，這款拉麵關鍵在選用宜蘭胭脂蝦頭，經過慢火炸製的蝦油，充分釋放出蝦油香氣，而大量胭脂蝦頭經過慢火熬煮，濃縮成鮮美的蝦高湯，再與魚介湯底融合。配料部分，除了經典的舒肥雞胸、醬醃梅花豬叉燒，並搭配櫻花蝦碎、三星蔥花、立貝和嚴選海苔，風味層層疊加，營造出豐富的口感。

