2電商優惠一次看！日韓機票5888起還有旅遊測驗　日本環球買1送1

▲搶日本環球影城門票買1送1機會來了。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻出國商機，旅遊電商Klook與KKday均推出新亮點！KKday請來「國師」唐綺陽與柯震東擔任代言人，推出「超好玩旅遊諮詢所」網路測驗遊戲，由代言人為粉絲線上諮詢，更有機票最低5888元起優惠；Klook則推出即日起至11月11日長達40天超狂回饋，包含「周周搶買1送1」、「周周搶飯店5折券」等，下單就能抽日本星野集團飯店一泊二食，雙十當天還有整點瘋撒1折券。

▲KKday力邀「國師」唐綺陽與「國民男友」柯震東，擔任年度品牌雙代言人。（圖／KKday提供）

●KKday

KKday宣布，首度請來知名占星專家「國師」唐綺陽與實力派男星「國民男友」柯震東擔任KKday台灣市場年度品牌雙代言人，並有「超好玩旅遊諮詢所」網路測驗遊戲，由柯震東、唐綺陽各自化身熱血旅遊玩家及星座旅遊達人為粉絲線上諮詢，打造專屬旅遊路線，消費者只要分享測驗結果、參加抽獎，就有機會抽中東京來回機票，以及與唐綺陽、柯震東相見歡的機會。

同時，業者也推出一系列優惠。首先，正值秋冬出遊旺季，即日起推出「新客首購享全站85折優惠」，不限金額，最高折價150元。其次，日本推出東京、大阪、名古屋、沖繩等地機票萬元有找，以及機加酒售價10,300元起；韓國首爾、釜山，機票最低價5888元起、機加酒售價1萬1500元起，東南亞則有峴港、清邁、曼谷、峇里島等，機票最低價8999元起，機加酒售價1萬3999元起。

▲河口湖飯店可看到富士山。（圖／Klook提供）

●Klook

Klook為感謝台灣旅客10年來的支持與陪伴，即日起至11月11日推出長達40天超狂回饋，包含「周周搶買1送1」、「周周搶飯店5折券」等，活動期間凡下單不限金額再抽日本星野集團住宿一泊二食，雙十當天還有整點瘋撒1折券。

「周周搶買1送1」將於活動期間每周五六日上午11點進行瘋搶，從超夯的日本環球影城、東京哈利波特影城、花蓮遠雄海洋公園門票等通通有；「周周搶飯店5折券」則每周精選日本台灣等熱門目的地，提供旅客以超殺價格入住夢想飯店的機會。

每周四則加碼「全站滿6000折600」，消費滿額並輸入指定優惠碼即享折扣；首次下單的新戶，只要輸入「這樣才KLOOK」也可享有85折優惠。此外，10月10日上午11點至下午6點，還有整點瘋搶全站1折券，當天下單Klook再送麥當勞限量100元折價券。

