ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2電商優惠一次看！日韓機票5888起還有旅遊測驗　日本環球買1送1

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲搶日本環球影城門票買1送1機會來了。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻出國商機，旅遊電商Klook與KKday均推出新亮點！KKday請來「國師」唐綺陽與柯震東擔任代言人，推出「超好玩旅遊諮詢所」網路測驗遊戲，由代言人為粉絲線上諮詢，更有機票最低5888元起優惠；Klook則推出即日起至11月11日長達40天超狂回饋，包含「周周搶買1送1」、「周周搶飯店5折券」等，下單就能抽日本星野集團飯店一泊二食，雙十當天還有整點瘋撒1折券。

▲▼KKday力邀「國師」唐綺陽與「國民男友」柯震東，擔任年度品牌雙代言人。（圖／KKday提供）

▲KKday力邀「國師」唐綺陽與「國民男友」柯震東，擔任年度品牌雙代言人。（圖／KKday提供）

●KKday

KKday宣布，首度請來知名占星專家「國師」唐綺陽與實力派男星「國民男友」柯震東擔任KKday台灣市場年度品牌雙代言人，並有「超好玩旅遊諮詢所」網路測驗遊戲，由柯震東、唐綺陽各自化身熱血旅遊玩家及星座旅遊達人為粉絲線上諮詢，打造專屬旅遊路線，消費者只要分享測驗結果、參加抽獎，就有機會抽中東京來回機票，以及與唐綺陽、柯震東相見歡的機會。

同時，業者也推出一系列優惠。首先，正值秋冬出遊旺季，即日起推出「新客首購享全站85折優惠」，不限金額，最高折價150元。其次，日本推出東京、大阪、名古屋、沖繩等地機票萬元有找，以及機加酒售價10,300元起；韓國首爾、釜山，機票最低價5888元起、機加酒售價1萬1500元起，東南亞則有峴港、清邁、曼谷、峇里島等，機票最低價8999元起，機加酒售價1萬3999元起。

▲▼河口湖飯店可看到富士山。（圖／Klook提供）

▲河口湖飯店可看到富士山。（圖／Klook提供）

●Klook

Klook為感謝台灣旅客10年來的支持與陪伴，即日起至11月11日推出長達40天超狂回饋，包含「周周搶買1送1」、「周周搶飯店5折券」等，活動期間凡下單不限金額再抽日本星野集團住宿一泊二食，雙十當天還有整點瘋撒1折券。

「周周搶買1送1」將於活動期間每周五六日上午11點進行瘋搶，從超夯的日本環球影城、東京哈利波特影城、花蓮遠雄海洋公園門票等通通有；「周周搶飯店5折券」則每周精選日本台灣等熱門目的地，提供旅客以超殺價格入住夢想飯店的機會。

每周四則加碼「全站滿6000折600」，消費滿額並輸入指定優惠碼即享折扣；首次下單的新戶，只要輸入「這樣才KLOOK」也可享有85折優惠。此外，10月10日上午11點至下午6點，還有整點瘋搶全站1折券，當天下單Klook再送麥當勞限量100元折價券。
 

關鍵字： Klook KKday 日本旅遊 韓國旅遊 亞洲旅遊 優惠快訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

台北微型咖啡廳推薦！忘碌中享受愜意

台北微型咖啡廳推薦！忘碌中享受愜意

《咒術迴戰》完結！新宿設宿儺決戰場景

《咒術迴戰》完結！新宿設宿儺決戰場景

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

限時3天！玩樂園第二人門票10元

限時3天！玩樂園第二人門票10元

2024「太武藝術季」　大溪眷村餐桌新風味饗宴

2024「太武藝術季」　大溪眷村餐桌新風味饗宴

台中唯一巨籠蒸宴！吃爆滿滿蝦兵蟹將

台中唯一巨籠蒸宴！吃爆滿滿蝦兵蟹將

2電商優惠一次看　日本環球買1送1

2電商優惠一次看　日本環球買1送1

桃園豪華露營「1人1泊4食3799元起」

桃園豪華露營「1人1泊4食3799元起」

米其林三星「頤宮」海外首店插旗中東

米其林三星「頤宮」海外首店插旗中東

9天年假全民瘋出國「出團量增逾2倍」

9天年假全民瘋出國「出團量增逾2倍」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

翰林茶館超殺珍奶優惠一次看！

台中北屯最高日賣700碗的超夯肉羹！

板橋爆紅布丁條外觀神似東坡肉！

北市3間「一站式度假旅宿」推薦

2大五星飯店線上旅展搶先登場

板橋炸雞吃這攤！在地30年口碑老店

9天年假全民瘋出國「出團量增逾2倍」

大苑子買柳丁綠送柳丁樹限時1天搶

郵輪歌詩達莎倫娜號超值豪華體驗

桃園豪華露營「1人1泊4食3799元起」

熱門行程

最新新聞更多

台北微型咖啡廳推薦！忘碌中享受愜意

《咒術迴戰》完結！新宿設宿儺決戰場景

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

限時3天！玩樂園第二人門票10元

2024「太武藝術季」　大溪眷村餐桌新風味饗宴

台中唯一巨籠蒸宴！吃爆滿滿蝦兵蟹將

2電商優惠一次看　日本環球買1送1

桃園豪華露營「1人1泊4食3799元起」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366