台人遊克羅埃西亞被丟包！旅行社逼多付187萬　品保協會：將協調處理

▲台灣旅行團至克羅埃西亞玩卻驚傳險被丟包。（示意圖／取自荷航官網）

記者蕭筠／台北報導

嘉義27人組團至克羅埃西亞玩驚傳險被丟包在古城，遭旅行社要求每人再付2000歐元（約新台幣7.1萬元）現金才願續走行程，直至同團有醫生合計墊了5.3萬歐元（約新台幣187.9萬元）才結束丟包驚魂記。對此，中華民國品保協會也做出最新回應，表示將在收到旅客提出的旅遊糾紛調處後做出相關善後處理，同步提醒旅客保留所有繳款證明。

有民眾在臉書上發文求救，指參加克羅埃西亞旅行團，第9天卻被丟包在古城區，旅行社遊覽車則要求每人再付2000歐元才願意來載，直到同團一名醫師墊付了5.3萬歐元後才終於可以續走行程。

對此，觀光署稍早表示，已接獲旅客向品保協會反映。旅客說，台灣旅行社沒付地接社相關費用而造成地接社不走行程。觀光署指出，經初步洽詢旅行社，對方表示是因颱風假造成匯款時間差；至於該旅行社是否違法，觀光署回應，該案詳細原因將會同品保協會查明，如旅行社有違反消保法或觀光相關法規，將依法裁罰。

▲中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽。（圖／品保協會提供）

品保協會公關主委李奇嶽也做出最新回應，針對台灣旅行團在克羅埃西亞重複支付旅行團費相關經濟損失，「希望旅客保留相關當地繳款資料，以及當初跟旅行社報名的繳費資料、履行契約書，還有行程表相關內容，在旅客回台後向中華民國旅行業品質保障協會提出旅遊糾紛調處。」

李奇嶽指出觀光署將於明日（10月7日）至當事旅行社進行相關狀況了解，了解狀況且收到相關資料後，品保協會將召開相關協調做善後處理，同步提醒旅客在報名旅行團時須留好相關繳費資料、簽訂履行契約書，以及索取旅行社的代收轉付收據，「備齊資料後即可依照相關消費保障內容和機制，讓消費獲得應有的保障。」