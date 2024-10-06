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珍奶下殺38元、買1送1！翰林茶館超殺「珍奶優惠」限時搶喝

▲▼翰林茶館。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

▲翰林茶館周年珍奶生日慶優惠一次看。（示意圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

記者蕭筠／台北報導

喜迎38周年，台灣茶飲品牌「翰林茶館」祭出一系列珍奶優惠，包括指定時段爽喝「國宴珍奶第2杯半價」，還有「特大杯熊貓珍奶38元、買1送1」等好康，只要憑出生年、身分證字號對中指定號碼即可享優惠。

翰林茶館周年慶優惠一次看，首波祭出「外帶國宴珍奶第2杯半價」優惠，即日起至10月24日期間每日上午11時至晚上8時可享外帶國宴珍奶第2杯半價；第2波推出「大杯熊貓珍奶38元」優惠，10月10日起至10月27日凡於門市內用套餐加38元即可爽喝大杯熊貓珍奶1杯。

加碼收身分證對對樂活動，10月25日當天中午12時至晚上6時，只要是1986年（75年）出生者出示證件可享「外帶特大杯熊貓珍奶1杯38元（1人限1杯）」；10月25日起至10月27日期間每日中午12時至晚上6時，只要身分證對中「3」或「8」則可享「外帶特大杯熊貓珍奶買1送1（每人限買2組）」。

▲▼顏太煮奶茶古早味紅茶。（圖／顏太煮奶茶提供）

▲顏太煮奶茶祭出國慶日限定飲品優惠。（圖／顏太煮奶茶提供）

另，顏太煮奶茶則將於10月10日國慶日祭出限時1天「太煮淬茶系列第2杯10元」優惠，品項有「高山青茶」、「古早味紅茶」、「山茶花綠茶」及「百年仙草甘茶」，可隨意混搭。

飲品首推「古早味紅茶」，帶有麥香的紅茶搭配半糖微冰最適合；「高山青茶」則嚴選南投高山茶葉沖泡而成；「山茶花綠茶」入口就有清甜山茶花香，建議微糖或半糖；「百年仙草甘茶」則喝得到微甜仙草甘茶，回甘又消暑。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 翰林茶館 珍奶 買1送1 顏太煮奶茶

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