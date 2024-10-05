赴日注意！富士山景觀特急列車11／5起停駛檢修　替代方案一次看

▲富士山景觀特急列車11/5起停駛5個月。（圖／翻攝自富士山麓電氣鐵道株式會社官網）

記者蔡玟君／綜合報導

下半年要去日本玩的人注意了！看富士山最美景觀列車「富士山景觀特急列車」將從11月5日起停駛至2025年3月上旬為止，鐵道公司也提供替代搭乘方案，旅客可要特別留意。

富士山景觀特急列車（富士山ビュー特急）以火紅列車外型行駛於山梨縣的「大月－河口湖」之間，沿途能從不同角度飽覽富士山風景，加上由設計大師水戶岡銳治精心設計車廂內一景一物，讓旅客能坐在窗邊享用下午茶同時，欣賞最美富士山窗景。

▲▼富士山景觀特急列車被網友譽為是最美看富士山列車。（圖／翻攝自富士山麓電氣鐵道株式會社官網）

不過現在富士山麓電氣鐵道株式會社宣布，將針對「富士山景觀特急列車」進行定期檢查，因此從11月5日停駛至明年3月上旬，重新上路時間有待另外公布。

▲停駛期間將由富士山特急取代。（圖／翻攝自富士山麓電氣鐵道株式會社官網）

而在停駛期間，平日將改由富士山彩繪列車「富士山特急（フジサン特急）」提供服務；周末與假日則改由一般列車行駛，並採全車自由席。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）