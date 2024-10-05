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三星主廚煮拉麵加一物「味道大升級」　白種元吃完大喊：可以賣了

▲三星主廚煮拉麵加一物「味道大升級」　白種元吃完大喊：可以賣了。（圖／取自白種元YouTube頻道「백종원 PAIK JONG WON」）

▲三星主廚煮拉麵加進烤大蒜，讓味道大升級。（圖／取自白種元YouTube頻道「백종원 PAIK JONG WON」）

記者黃士原／台北報導

隨著Netflix實境節目《黑白大廚》熱播，讓米其林三星主廚安成宰、美食節目主持人白種元兩位評審，成為網路話題人物，日前還一起拍攝煮拉麵影片，只要加進「烤過的大蒜」，馬上讓味道大升級，白種元吃完還大喊「可以賣了」。

韓國唯一米其林三星餐廳「MOSU SEOUL」主廚安成宰，因為《黑白大廚》熱播，成為網路熱門人物，他日前在白種元的YouTube頻道，示範如何讓市售的韓式拉麵變得更美味，其中關鍵就是加了「烤過的大蒜」。

▲烤大蒜。（圖／記者黃士原攝）

▲三星主廚安成宰煮拉麵加進烤大蒜。（示意圖／記者黃士原攝）

安成宰說，他喜愛焦香味，所以事先將兩顆削掉頭部、露出蒜肉的大蒜烤過，直接丟進鍋裡與水一起煮沸，等到湯頭帶點淡黃色後，將蒜肉壓出並搗碎，接著放進配料包與調味包，並持續搗碎蒜肉，最後加入麵條時再取出蒜皮。

▲三星主廚煮拉麵加一物「味道大升級」　白種元吃完大喊：可以賣了。（圖／取自白種元YouTube頻道「백종원 PAIK JONG WON」）

▲鍋裡的蒜肉要壓出並搗碎。（圖／取自白種元YouTube頻道「백종원 PAIK JONG WON」）

▲三星主廚煮拉麵加一物「味道大升級」　白種元吃完大喊：可以賣了。（圖／取自白種元YouTube頻道「백종원 PAIK JONG WON」）

▲白種元吃完「三星拉麵」後直呼可以賣了。（圖／取自白種元YouTube頻道「백종원 PAIK JONG WON」）

拉麵煮好時，安成宰還把袋內碎麵加進拉麵來增加口感，這動作讓白種元十分驚訝，還說「三星大廚就是不一樣」。

至於三星主廚煮的拉麵味道如何，白種元連吃兩口後直呼「可以賣了」。他原本以為加了這麼多的大蒜，應該會有很濃的蒜味，但吃起來卻沒有，只有淡淡的焦香味，湯頭也變得很香。

▲詹姆士對於味噌泡麵加豆漿、豆瓣醬讚不絕口。（圖／詹姆士姆士流官方專屬頻道YouTube）

另外，曾拿下金鐘獎節目主持人的詹姆士，日前也分享泡麵的都市傳說，首先是「來一客鮮蝦魚板+番茄醬」，他認為加了番茄醬後，湯頭變成了番茄雞蛋麵。再來日本味噌泡麵用熱豆漿去泡，並添加辣豆瓣醬以及半匙的糖，詹姆士也覺得好吃。

不過「大乾麵地獄辣椒＋養樂多」卻被詹姆士打槍，就像養樂多打翻一樣淋在麵體上，直呼「這個不行啦，行不通！所以有時候都市傳說，它就是只是傳說」。「排骨雞麵+皮蛋+一小匙米酒」據說是藝人陳為民在當兵時的吃法，詹姆士吃完後則是大讚，「可以啦！為民哥懂吃！」

關鍵字： 美食雲 三星主廚 安成宰 白種元

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