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先筆記！手搖飲「4大飲品第2杯10元」只有1天

▲▼顏太煮奶茶古早味紅茶。（圖／顏太煮奶茶提供）

▲顏太煮奶茶限時1天4大飲品加10元多1杯。（圖／顏太煮奶茶提供）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！手搖飲品牌「顏太煮奶茶」祭出雙10限定「4大飲品加10元多1杯」優惠，10月10日於全門市登場，且開放品項混搭。

顏太煮奶茶將於10月10日國慶日祭出限時1天「太煮淬茶系列第2杯10元」優惠，品項有「高山青茶」、「古早味紅茶」、「山茶花綠茶」及「百年仙草甘茶」，可隨意混搭。

飲品首推「古早味紅茶」，帶有麥香的紅茶搭配半糖微冰最適合；「高山青茶」則嚴選南投高山茶葉沖泡而成；「山茶花綠茶」入口就有清甜山茶花香，建議微糖或半糖；「百年仙草甘茶」則喝得到微甜仙草甘茶，回甘又消暑。

▲▼大苑子鮮搾柳丁綠。（圖／大苑子提供）

▲大苑子鮮搾柳丁綠回歸。（圖／大苑子提供）

另，大苑子「台灣鮮搾柳丁綠」宣布重磅回歸，使用現搾台灣柳丁搭配翡翠綠茶，口感酸甜清爽，10月7日起正式上市，當天更特意祭出「買柳丁綠送柳丁樹」活動，只要使用大苑子PAY購買柳丁綠即可獲得柳丁樹1盆，全台有市府夢想店、新店中正店、新竹北大店、豐原三民店、逢甲福星店、彰化民族店、花壇店、埔里店、西螺店共9門市參與活動，數量有限、送完為止。

加碼收限時4天會員限定超值優惠，只要加入為會員即可享專屬回饋，10月7日使用大苑子PAY單筆消費滿169元即送文山青茶1杯；10月8日大苑子PAY完成信用卡自動加值可享許慶良鮮奶茶買1送1；10月9日推青森蘋果冰茶第2杯半價；10月10日轉贈商品券或優惠券即可獲得10元或5元折價券。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 雙10 顏太煮奶茶 大苑子

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