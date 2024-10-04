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2飯店線上旅展開賣！台北艾麗住宿券33折　誠品行旅買2套贈千元券

▲寒舍集團搶先一個月開賣線上旅展，住宿券下殺3折、餐券最低42折。（圖／寒舍集團提供）

▲寒舍集團搶先一個月開賣線上旅展，住宿券下殺3折、餐券最低42折。（圖／寒舍集團提供）

記者彭懷玉／綜合報導

全台最大ITF台北國際旅展將於11月1日至11月4日在南港展覽館登場，寒舍集團搶先一個月開賣線上旅展，住宿券下殺3折、餐券最低42折，台北艾麗「尊貴客房雙人住宿券」7,999元、等同33折；另外，誠品行旅將於10月7日起提前開放線上旅展。

▲寒舍集團搶先一個月開賣線上旅展，住宿券下殺3折、餐券最低42折。（圖／寒舍集團提供）

▲台北艾麗豪華雙人客房。（圖／寒舍集團提供）

寒舍集團
寒舍集團率先開賣線上旅展炒熱買氣，即日起至11月12日祭出37組優惠商品。其中，「寒舍集團聯合住宿券」一張5,000元，持一至三張可入住集團旗下四館酒店，持一張券可雙人入住台北喜來登大飯店「舒適客房」乙晚，每人每晚只要2,500元。

▲寒舍集團搶先一個月開賣線上旅展，住宿券下殺3折、餐券最低42折。（圖／寒舍集團提供）

▲寒居酒店推出由「BeGood餐廳雙人套餐券」每套2,880元，人均不到1,500元。（圖／寒舍集團提供）

台北艾麗加盟希爾頓品牌後首次參展，「尊貴客房雙人住宿券」優惠價7,999元、等同33折。寒居酒店則推出由米其林星級主廚顧問設計「BeGood餐廳雙人套餐券」每套2,880元，人均不到1,500元。此外，10月25日至10月31日更打造實體「寒舍旅展快閃櫃」。

▲憑七張券可兌換eslite hotel 誠品行旅經典客房平日一晚。（圖／誠品行旅提供）

▲憑7張券可兌換誠品行旅經典客房平日入住一晚。（圖／誠品行旅提供）

eslite hotel 誠品行旅
連續7年蟬連《富比士旅遊指南》推薦的 eslite hotel 誠品行旅，將於10月7日至11月11日在誠品線上開賣線上旅展。其中，「悠遊旅誠∣饗樂套券」重磅回歸，每套10張9,900元，平均每張990元，憑5、7、9張券分別兌換雅緻客房、經典客房或行政套房一晚，年度優惠最低3折起。若想品嚐美食，憑單張券可選擇The Chapter Café「無國界旅人套餐」(76折/價值1,298元)，並於晚餐時段用餐加贈The Lounge精緻甜點乙份。

另外，業者特別推出早鳥限時回饋活動，凡於開賣的前兩周（10月7日中午12點起至10月25日晚上6點止），購買兩套饗樂套券，即可獲贈價值千元的抵用券。

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