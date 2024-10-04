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The Standard酒店插旗新加坡！走路就到植物園、烏節路　亮點速覽

▲「新加坡The Standard酒店」將於今年第四季開幕。（圖／業者提供）

▲「新加坡The Standard酒店」將於今年第四季開幕。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

亞洲第三間The Standard酒店要來了！繼2021年華欣The Standard 度假酒店、2022年中開幕的曼谷The Standard Bangkok Mahanakhon酒店後，該品牌宣布，「新加坡The Standard酒店」將於今年第四季開幕，步行10分鐘即可到烏節路購物商圈。

▲「新加坡The Standard酒店」將於今年第四季開幕。（圖／業者提供）

▲大廳酒吧。（圖／業者提供）

「新加坡The Standard酒店」坐落於新加坡蛋黃區、奧蘭治格羅夫路(Orange Grove Road)上，對面就是擁有150年歷史的新加坡植物園(UNESCO Botanic Gardens)。同時，步行10分鐘即達烏節路購物商圈，交通十分方便。

▲「新加坡The Standard酒店」將於今年第四季開幕。（圖／業者提供）

▲「新加坡The Standard酒店」共有8層樓，提供143間客房。（圖／業者提供）

新加坡是知名花園都市，酒店由The Standard內部設計團隊與Ministry of Design公司合作打造，共有8層樓，提供143間客房，每房皆有落地窗，可以看到泳池的美景和街道上綠意盎然的景觀。

接待處與大廳吧台的設計給人溫暖、愜意之感，彷彿來到好友家中作客。俯瞰花園庭院，會發現自己被綠意植栽、中世紀現代風格的家具及質感氛圍所圍繞，彷彿置身於「都市綠洲」之中。

▲「新加坡The Standard酒店」將於今年第四季開幕。（圖／業者提供）

▲新加坡The Standard 酒店大廳。（圖／業者提供）
酒店內外以植栽詮釋花園城市願景，花園從一樓延伸至二樓，一直通向泳池，讓客人享受靜謐時光。道路兩旁的裝置藝術和景觀元素，為欣賞新加坡的赤道日落構築了理想的環境，同時設計致敬了附近的植物園，並融入當地藝術家和工匠的作品。

▲「新加坡The Standard酒店」將於今年第四季開幕。（圖／業者提供）

▲一樓的Café Standard提供全天候的美式食物。（圖／業者提供）
餐飲部份，The Standard旗下的Kaya餐廳，以日本菜為基礎，並選用當地食材，旅客可以品嚐握壽司、捲壽司和爐端燒等美食，以及多種清酒和威士忌。位於餐廳一旁的是Kaya酒吧，將呈現The Standard的夜生活。位於一樓的Café Standard提供全天候的美式食物，搭配自然發酵的自然酒和精釀啤酒，打造輕鬆氛圍的小酒館。

▲「新加坡The Standard酒店」將於今年第四季開幕。（圖／業者提供）

▲客房浴廁空間；客房起居室。（圖／業者提供）
「新加坡The Standard酒店」的員工制服由泰國新銳設計師Shone Puipia 設計，他保留了傳統制服的專業度和實用性，又以對比鮮明的色調和紋理融入其中，讓嚴謹的制服增添不少活力。

▲泰國蘇梅島Samujana,泰國曼谷137 Pillars Suites & Residences Bangkok。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲▼泰國蘇梅島Samujana；泰國曼谷137 Pillars Suites & Residences Bangkok。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲泰國蘇梅島Samujana,泰國曼谷137 Pillars Suites & Residences Bangkok。（圖／Heavens Portfolio提供）

另外，米其林公布全新「米其林星鑰飯店 The Michelin Keys」日本和泰國榜單，對台灣旅客來說，要體驗米其林星鑰飯店距離更近了。據榜單，蘇梅島「薩穆加納別墅（Samujana）」甫入選米其林三星鑰，別墅以優雅設計、舒適度假氛圍和細緻服務收服人心，適合親友同遊。而「曼谷137柱套房飯店」規劃34間精緻套房，在套房有偌大落地窗可賞景，曾被票選為泰國城市飯店最佳泳池前10名，可眺望曼谷城市景色的頂樓無邊際泳池，是許多住客的最愛；日本廣島則有Azumi Setoda入選，供年末或新年準備出國旅遊的民眾參考。

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