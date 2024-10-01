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爭鮮推10款JOGUMAN聯名商品　會員滿額可抽機票與100公分大玩偶

▲爭鮮推10款JOGUMAN加購商品。（圖／記者黃士原攝）

▲爭鮮推10款JOGUMAN加購商品。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

爭鮮與韓國人氣文創品牌「JOGUMAN」首度聯名，推出10款聯名周邊商品，有迴力車、冷水瓶、行李束帶及絨毛玩偶，消費滿額就能加購帶回家。11月30日前，會員單筆消費滿600元，再抽韓國來回雙人機票及JOGUMAN大絨毛玩偶。

▲爭鮮推10款JOGUMAN加購商品。（圖／記者黃士原攝）

▲4款迴轉壽司迴力車。（圖／記者黃士原攝）

爭鮮與「JOGUMAN」的10款聯名周邊商品，消費滿350元就能加購帶回家，今日首先開賣2款冷水瓶（小夥伴款/宇宙款，每款加購價329元），下周登場的是2款襪子（99元），10月14日至11月4日這4周則是販售4款迴轉壽司迴力車（139元），絨毛玩偶（459元）及行李束帶（199元）則分別在11月11日、11月18日開賣。

▲爭鮮推10款JOGUMAN加購商品。（圖／記者黃士原攝）

▲100分公的JOGUMAN大絨毛玩偶-壽司款。

除了加購商品，爭鮮則針對APP會員推出限定滿額抽，今日起至11月30日於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆發票金額滿600元（不累計），除了可免費獲得「JOGUMAN 貼紙-迴轉壽司」1張外，還有機會抽中韓國來回雙人機票、100分公的JOGUMAN大絨毛玩偶-壽司款。

▲台北林森店可以看到160公分高的BRACHIO快閃現身。（圖／爭鮮提供）

▲台北林森店可以看到160公分高的BRACHIO快閃現身。（圖／爭鮮提供）

爭鮮除了把台北善導寺店與高雄巨蛋店打造成JOGUMAN特色店，超萌角色現身在門市窗貼、用餐區及迴轉台上，另有9家門市（詳細門市請上官網查詢）布置特別款窗貼，其中台北林森店甚至看得到160公分高的BRACHIO。

▲藏壽司推出13款Tsum Tsum扭蛋。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司日前與迪士尼Tsum Tsum合作，推出13款扭蛋，可愛的米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、史迪奇、三眼怪化身5款「立體吊飾」。另有4款實用又療癒的「紙膠帶」和4款疊疊造型的「磁鐵書籤」。

嘉義第一家壽司郎昨日開幕，品牌同時推出限時優惠，10月6日前極上鮪魚大腹特價40元，10月7日至10月13日鮭魚腹、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都只要30元。

關鍵字： 美食雲 爭鮮 JOGUMAN 聯名商品

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