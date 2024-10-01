今起開搶！達美航空9折、免費托運2件行李　樂桃推日本機票周遊券

▲達美航空線上旅展即日起開跑。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

達美航空歡慶首度開航台北─西雅圖航線，同時為迎接即將到來的ITF台北國際旅展，今（1日）起率先推出線上旅展。即日起至11月4日止，旅客透過指定旅行社購票即享「台北─美國」來回機票9折起。樂桃航空也推出日本國內線機票周遊券2種版本，讓旅客可以深度探索各地。

▲▼達美航空達美尊尚客艙。（圖／達盛旅行社提供）

達美航空目前提供每天一班「台北－西雅圖」航班，是市場唯一日間出發及抵達的航班，方便旅客銜接美國國內航班至各大航點，國際段與美國內陸段全程可開立一本機票，全程享有2件免費托運行李及行李直掛目的地服務。此外，台北往返西雅圖的航班上可享用中菜名廚梁子庚設計的專屬菜單以及星巴克咖啡。

業者也聯合全台10間旅行社業者提前推出線上旅展，即日起至11月4日為止，透過業者購買達美台北來回機票，即可享有9折優惠，「台北－西雅圖」經濟艙來回未稅價2萬3130元起，達美尊尚客艙來回未稅價4萬7250元起，適用搭乘時間為10月1日至2025年2月28日期間。此外，活動期間每周抽出一位購買旅展促銷機票的旅客，即可獲得台美來回經濟艙機票一張。

▲樂桃航空即日起推出可深度探索日本國內的機票周遊券。（圖／樂桃航空）

樂桃航空則宣布，針對海外旅客從今起至2025年2月19日為止開賣適用日本國內23條航線的「Peach Japan Discovery Flight Pass」，每個月限量500份，並分為「7天內4航段」、「30天內6航段」兩種選擇方案，前者為4萬9800日圓（近新台幣1萬1000元），後者為9萬日圓（近新台幣1萬9900元），適用搭乘日為2024年10月27日至2025年3月19日。

業者表示兩種方案皆包含托運行李、指定座位、日本國內線航班官網預訂時所需的相關手續費及稅金，「7天內4航段」套票每位旅客可托運2件20公斤、「30天內6航段」每位旅客則享托運3件20公斤行李額度。但旅客需注意的是，前述托運行李額度僅限在日本國內航段使用，若要與國際航班串聯，國際航班仍須額外加購行李。

此外，航班預訂及取消最晚可於航班表定出發時間前1小時前完成手續，讓旅客可以依據自己的行程彈性規劃旅遊模式，套券亦可以於抵達日本後購買。