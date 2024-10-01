麻古茶坊無咖啡因「蕎麥綠茶」新上市！芝芝葡萄果粒人氣回歸

▲麻古茶坊推出全新無咖啡因茶飲「蕎麥綠寶石」。（圖／麻古茶坊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「麻古茶坊」推出全新無咖啡因茶飲「蕎麥綠寶石」，選用天然蕎麥慢火炒焙後結合南非國寶綠茶，輕盈零負擔，即日起於全門市上市，還能喝到人氣回歸的「芝芝葡萄果粒」、「葡萄果粒波波」。

麻古全新無咖啡因飲品「蕎麥綠寶石」是嚴選經過慢火炒焙的天然蕎麥，散發淡雅焦糖甜香，再加入南非國寶綠茶以黃金比例調製而成，打造清新穀物香與溫潤口感，並以獨特冰鎮技術完整保留茶湯風味，孕婦、小孩都能喝，售價40元起，咀嚼控則推薦搭配波霸、波波、波波條等微甜配料。

▲「芝芝葡萄果粒」「葡萄果粒波波」強勢回歸。

人氣經典芝芝葡萄果粒、葡萄果粒波波也同步回歸，「芝芝葡萄果粒」是巨峰葡萄冰沙搭配滑順綠茶凍、巨量葡萄果肉，最後淋上紐西蘭起司與喜馬拉雅山玫瑰鹽製成的厚實芝芝奶霜，口感超豐富；「葡萄果粒波波」則同樣選用巨峰葡萄冰沙作為基底，層層堆疊綠茶凍、爽脆波波及葡萄果肉。

▲萬波推出全新麥仔茶系列。（圖／記者蕭筠攝）

另外，萬波近日也推出全新「麥仔系列」，以澳洲優質黃金大麥製成5款飲品，其中「纖麥茶」喝得到最純粹的麥茶香氣，清爽解渴；「麥仔奶茶」則選用黑糖漿調製疊加麥香；「麥仔那堤」 是麥茶與鮮奶的組合；還有「麥仔冬瓜露」、「麥仔蜜檸檬」，皆是以麥茶作為基底，分別加入冬瓜、蜂蜜檸檬，全門市通通能喝到。