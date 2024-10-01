獨／寒舍艾美「探索廚房」11／1漲價　這3個餐期貴100元

▲寒舍艾美「探索廚房」11月1日起漲價。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

考量營運成本持續增加，探索廚房自11月1日起，周五晚餐、周末例假日午晚餐，均調漲100元，漲幅約5%。

台北寒舍艾美酒店官網公告，探索廚房自助餐廳自11月1日起調整部分時間餐價，周五晚餐、周末例假日午晚餐，都從1890元漲到1990元，漲幅約5%

▲探索廚房午晚餐供應炭烤松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

飯店表示，考量營運成本持續增加，包括原物料價格持續飆漲、人力成本上升，以及餐檯陸續加碼高價食材如松葉蟹腳、干貝等，以及定期舉辦的各式美食節活動，因此決定11月1日起調整探索廚房餐價。

▲十二廚自助餐廳今日起，午晚餐及下午茶全部調漲100元。（圖／台北喜來登大飯店提供）

台北喜來登十二廚則是今日漲價，平假日的午餐、下午茶及晚餐時段全部貴100元。平日午餐從1390元調為1490元，下午茶從890元調為990元，晚餐從1490元調為1590元，假日午晚餐從1690元調為1790元、下午茶從1090元調為1190元。

▲饗 A Joy自11月1日，周五午餐餐期分為兩個時段。（圖／記者黃士原攝）

另外，饗 A Joy自11月1日，周五午餐餐期調整跟假日一樣，分為午餐一（11:30－14:00）、午餐二 （14:45－17:15），價格一樣都是3280元。周一到周四與假日的餐期維持不變。

