南部多一選擇！越捷航空12／12復飛「台南－胡志明」　每周三班次

▲越捷航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

南台灣民眾出國又多一個選擇！台南市政府宣布，越捷航空將復飛「台南－胡志明」航線，於12月12日開航，未來每周提供3個來往航班，讓旅客前往越南玩更方便。

台南市政府表示，解封後積極爭取台南機場國際航班，經過努力下，越捷航空確定復飛「台南－胡志明」航線，開航後，於每周二、四、六共3航班。

▲越捷航空內艙。（圖／記者蔡玟君攝）

航班時間為中午12點30分自台南機場出發，越南時間下午2點45分抵達胡志明機場；回程時間為越南時間早上7點15分自胡志明機場出發，台灣時間中午11點30分抵達台南機場。

▲酷航。（圖／酷航提供）

酷航則宣布，為因應北半球冬季旅遊需求的增長，將調整其航線網絡。台灣出發航班方面，今年10月28日起，新加坡經台北飛往東京（成田）的航班增為每周5班，12月1日至2025年1月26日期間一天提供2航班。今年12月3日起，新加坡經台北飛往首爾（仁川）的航班將增至每周6班，2025年1月23日起增為每天一班。

另外，旅客也可藉由酷航經新加坡轉往澳洲旅遊。今年12月起，從新加坡飛往珀斯的航班將從每周13班增加至14班；而飛往墨爾本的航班也將從每周12班增加至13班，並從2025年1月起增加至每日2班。