殭屍小雞、幽靈咖波超Q！Mister Donut「萬聖節甜甜圈」一次看

▲「Mister Donut x 貓貓蟲咖波」推出萬聖節聯名甜甜圈 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

肉肉們集結！甜甜圈品牌「Mister Donut」找來「貓貓蟲咖波」領軍殭屍貓蟲、小夥伴們聯手推出萬聖節限定甜甜圈，不僅有殭屍小雞波堤圈，還有萬聖咖波、幽靈咖波等造型，可愛到不行；加碼推出3款怪萌獨眼波堤、5款限量周邊，10月1日起正式上市。

▲貪吃鬼咖波也變身成甜甜圈。

▲殭屍小雞波堤圈十分可愛。

「Mister Donut x 貓貓蟲咖波」聯手打造萬聖節限定甜甜圈，首推「殭屍小雞波堤圈」，可愛小雞化身殭屍變成甜甜圈，選用Q彈波堤圈沾裹青蘋果可可、檸檬可可沾醬，口感酸甜，售價55元。

貪吃鬼咖波也變身甜甜圈，有「萬聖咖波甜甜圈」，是以蓬鬆甜甜圈裹上蘇打可可醬搭配鮮奶油內餡，「幽靈咖波甜甜圈」表面則沾附優格可可沾醬，內餡擠上滿滿香草鮮奶油，嘴角再抹上蘋果可可沾醬增添應景氛圍，售價皆為75元。

▲加碼推出3款應景怪萌獨眼甜甜圈。

Mister Donut也打造3款應景怪萌獨眼甜甜圈，其中，「可可獨眼波堤」、「蘇打獨眼波堤」皆選用Q彈波堤各別沾裹蘇打及可可沾醬，再分別以優格可可線條及橘紫色糖果米點綴，最後則是「草莓獨眼波堤圈」，是波堤圈與草莓可可沾醬的組合，搭配橘紫色糖果米，售價皆為48元。

▲▼同步收5款萬聖節限定周邊。

同步推出5款實用周邊小物，包括「甜甜圈咖波摺疊購物袋」、「咖波X波堤獅搞怪瓷盤」、「殭屍貓蟲冰霸杯」、「咖波x波堤獅萬聖紙摺小車」及「咖波X波堤獅自動充氣氣球」，只要消費滿百元即可以49元起至399元等價格加購，提醒自動充氣氣球只送不賣，凡單筆滿200元並以icash Pay、icash 2.0支付即送1個，每人、每卡限贈1個，各門市數量有限、售完為止。

以上聯名甜甜圈、周邊將於10月1日起於全門市正式開賣，至10月8日前凡購買指定商品即可享甜甜圈「買5送2」或「買6送3」優惠；至10月17日現作飲品也有「買1送1」，凡購買「統一布丁煉乳冰沙」、「統一布丁焦糖伯爵鮮奶茶」或「京都焙茶」，即可免費吃蜜糖波堤1顆。

▲發發聯名TABASCO推出萬聖節限定「塔巴斯科幽幽格」。

另外，手搖飲品牌「發發The Far Far Farm」也有萬聖節限定飲品，首推與TABASCO®攜手推出的「塔巴斯科幽幽格」，把紅椒汁與招牌優格完美融合，打造酸辣又帶勁的辛辣口感，還能當作搭配各種美食的沾醬，售價48元；上市期間凡到店購買飲品滿200元並包含1杯「塔巴斯科幽幽格」，即可獲得「發發 x TABASCO®」紅椒汁迷你瓶，數量有限、送完為止。

▲同步推出2款應景飲品。

同步推出2款以萬聖節經典色彩作為靈感的應景飲品，包括「藍莓竹炭幽幽格」，使用招牌優格搭配野生藍莓，清爽又帶有酸甜滋味，再加入竹炭粉增添沙沙口感，售價95元；「焦糖脆脆栗子幽幽格」則以香甜板栗與鮮奶、燕麥熬煮成醬結合微酸優格，再搭配焦糖醬和焦糖脆餅，售價90元。以上3款飲品10月1日起於全門市限量開賣。