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國際咖啡日限定！咖啡廳「熱狗堡買1送1」、「拿鐵第2杯7折」

▲▼ABG Coffee。（圖／ABG Coffee提供）

▲2大咖啡廳祭出國際咖啡日優惠。（圖／ABG Coffee提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接10月1日國際咖啡日，2大人氣咖啡廳「ABG Coffee」、「奎士咖啡」分別祭出最新限時優惠，有酪梨熱狗堡買1送1、拿鐵第2杯7折，即日起限時開跑。

ABG Coffee即日起至10月8日推國際咖啡日限定「酪梨熱狗堡買1送1」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，台北信安店限定，優惠詳情依APP公告為主，數量有限、售完為止。

10月6日前則於門市、官網同步推出「指定商品打85折」優惠，優惠商品有ABG House Blend、ABG Drip Filter Coffee (5-PACKS)、ALWAYS BEAN GOOD Tee、ABG Mug、ABG Tote Bag、ABG Canvas Bag。

▲▼奎士咖啡。（圖／奎士咖啡提供）

▲奎士咖啡祭出台灣拿鐵第2杯7折優惠。（圖／奎士咖啡提供）

同為歡慶國際咖啡日，奎士咖啡全門市也將於10月1日起至10月13日限時13天祭出「台灣拿鐵同品項第2杯7折」優惠，「台灣拿鐵」是嚴選來自衣索比亞中烘焙義式配方豆的咖啡拿鐵搭配國民飲料冬瓜茶，入口先是感受到榛果香氣、蓮花脆餅、杏仁風味，尾韻微帶奶油糖，口感細緻又順口，中杯售價145元、大杯售價160元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 ABG Coffee 奎士咖啡 國際咖啡日

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