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日本無印良品最新民宿10月開幕！亮點搶先看　可包棟還有專賣店　

▲▼MUJI BASE OIKAWA。（圖／株式会社良品計画提供）

▲無印良品最新體驗型民宿「MUJI BASE OIKAWA」。（圖／株式会社良品計画提供）

記者蔡玟君／綜合報導

未來到日本玩又有新的無印良品旅宿可以住了！無印良品在千葉縣打造最新體驗型住宿設施「MUJI BASE OIKAWA」，將於10月1日開幕。該民宿由廢棄小學校舍改建，期望透過入住體驗，讓旅客能深入在地生活。

無印良品近年展開「良品計畫」，「實現美好生活與社會」為目標，與當地居民分享課題與價值觀，並推動多項振興地方的活動，其中一項活動就是「MUJI BASE」，將閒置的建築變成扎根地方的生活據點，旅客能藉此體驗更貼近在地的日常生活，發現地方魅力，而位於千葉縣的「MUJI BASE OIKAWA」已是該計畫的第三間民宿。

▲▼MUJI BASE OIKAWA。（圖／翻攝自MUJI BASE官網）

▲▼MUJI BASE OIKAWA分成兩座住宿棟。（圖／翻攝自MUJI BASE官網）

▲▼MUJI BASE OIKAWA。（圖／翻攝自MUJI BASE官網）

「MUJI BASE OIKAWA」將廢校的舊老川小學校進行了翻新，其中包括兩棟住宿設施。業者將原本教室的空間改建成兩棟三間客房，A棟面積為141平方米，目前只採包棟服務，價格為5萬日圓起（約新台幣1萬1111元起），B棟面積為151平方米，可包棟，也可單間預訂，每間客房2萬日圓起（約新台幣4445元起），包括共用的廚房、廁所、衛浴，兩棟最多可做10人包棟使用。

▲▼MUJI BASE OIKAWA。（圖／翻攝自MUJI BASE官網）

▲▼MUJI BASE OIKAWA客房示意圖。（圖／翻攝自MUJI BASE官網）

▲▼MUJI BASE OIKAWA。（圖／翻攝自MUJI BASE官網）

此外，這裡還設有無印良品商店、共用工作空間、投幣洗衣房、圖書館等供住宿者及當地居民使用的設施。此設施不僅能讓人像生活在當地一樣悠閒度過，也提供了與當地居民交流的機會。

▲▼MUJI BASE OIKAWA。（圖／翻攝自MUJI BASE官網）

▲▼公共空間與衛浴。（圖／翻攝自MUJI BASE官網）

▲▼MUJI BASE OIKAWA。（圖／翻攝自MUJI BASE官網）

商店除了無印良品的產品外，還計劃販售根植於千葉縣風土的地方特色商品。 此外，也將依序企劃於鄰近農場的收穫體驗、MUJI BASE內的養蜂體驗、味噌製作、醬油製作工作坊等活動。

而從去年8月，無印良品就在千葉縣鴨川市開設第一間「MUJI BASE KAMOGAWA」，今年4月則在香川縣開設「「MUJI BASE TESHIMA」」。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 特色民宿 無印良品 日本旅遊 亞洲旅遊 關東旅遊 千葉縣 飯店旅館

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