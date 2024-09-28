主廚+餐廳團隊全過來！香港米其林綠星10／3登台快閃6周

▲Roganic Hong Kong菜色，「醃蒔蘿生菜佐發酵辣根、醃漬鴻禧菇與松露」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

繼5月與哥倫比亞新銳主廚Leonardo Fonseca Celis推出限時餐會，MMHG集團創辦人林泉邀請香港米其林綠星「Roganic Hong Kong」整個餐廳團隊來台客座，在baan Taipei展開為期6周的快閃餐會，午餐2380元+10％，晚餐3680元+10%。

擁有8顆米其林星星及兩顆綠星的英國名廚西蒙・羅根（Simon Rogan），旗下餐廳遍佈英國、香港、馬爾他及普吉島，懷著永續發展意識，不斷以實際行動推廣循環再生、食材永續的各種可能性，從主打本地與季節食材的三星餐廳L'Enclume，到自設農場、實行可持續發展的種植系統，更進一步開設自有麵包店和自然葡萄酒吧，將永續理念帶進大眾日常。

▲Roganic Hong Kong菜色，「14天乾式熟成鴨肉，佐東京蕪菁、烤鴨骨與覆盆子醋黑蒜醬汁」。（圖／業者提供）

將食材物盡其用、零浪費，是西蒙・羅根旗下餐廳的重要課題之一，通過不同的烹調技術，例如風乾或醃漬來延長保存時間，或利用無酒精調飲賦予邊角料二次生命。延伸到餐廳硬體，則有環保布料製成的制服，使用的環保紙製品等。

2019年，西蒙・羅根到香港開設的Roganic Hong Kong，不但奪得米其林一星，也是當地首間拿到綠星的餐廳。由於近期準備搬遷到新地點，已於9月21日暫停營業，林泉抓住這個難得的機會，邀請主廚亞當・卡特拉爾及整家餐廳的10多人團隊，10月3日至11月1日於baan Taipei展開為期6周的快閃餐會，9道晚間套餐每位3680元+10%，周五至周日中午供應7道菜式短菜單，每位2380元+10％。

快閃餐會菜單目前尚未定案，但MMHG集團表示，亞當・卡特拉爾會集結Roganic Hong Kong開幕5年人氣最高的菜色，拆解成台灣人熟悉的食材，再以西方烹飪手法混搭呈現，打造這次快閃活動才吃得到的專屬菜單。

▲「韓式拌香草」繽紛如同一座小花園。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北喜來登則邀請韓國二星餐廳廳「SOIGNÉ」主廚李駿來台，9月27日至9月29日客座安東廳，8道式套餐以「韓式拌香草」揭開序幕，繽紛如同一座小花園，以醇厚的豆漿奶油、魚子醬和藿香油打造鮮美基底，搭配季節花草與大麥醬增添風味。

▲「大麥燉飯」融合了山海風味，靈感取自於韓國的湯飯文化。（圖／記者黃士原攝）

▲主菜「韓式炙燒A5和牛沙朗」選用來自日本鹿兒島的A5和牛沙朗。（圖／記者黃士原攝）

接著登場的「大麥燉飯」，融合了山海風味，靈感取自於韓國的湯飯文化，以甘甜雞湯燉煮軟糯米飯，搭配豆芽、竹筍等，層層堆疊牛腩、龍蝦與章魚；主菜「韓式炙燒A5和牛沙朗」選用來自日本鹿兒島的A5和牛沙朗，以韓式調料醃漬後炙燒，搭配3種特色配菜，核桃和鯷魚可提升口感，蛤蜊醋汁則增添鮮味。