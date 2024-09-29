聯名TABASCO！萬聖節限定手搖杯來了　紅椒汁+優格超獵奇

▲發發推出3款萬聖節限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接萬聖節，主打優格飲的手搖飲品牌「發發The Far Far Farm」特意找來美國百年知名辣醬「TABASCO®」聯名，把紅椒汁結合優格打造全新「塔巴斯科幽幽格」，酸辣口感超獵奇，加碼以萬聖節經典配色為靈感推出2款應景飲品，10月1日起正式開賣，售完為止。

▲紅椒汁搭配優格超獵奇。

發發萬聖節限定飲品來了，首推與TABASCO®攜手推出的「塔巴斯科幽幽格」，把紅椒汁與招牌優格完美融合，打造酸辣又帶勁的辛辣口感，還能當作搭配各種美食的沾醬，售價48元；上市期間凡到店購買飲品滿200元並包含1杯「塔巴斯科幽幽格」，即可獲得「發發 x TABASCO®」紅椒汁迷你瓶，數量有限、送完為止。

▲還有2款以萬聖節經典色彩作為靈感的應景飲品。

同步推出2款以萬聖節經典色彩作為靈感的應景飲品，包括「藍莓竹炭幽幽格」，使用招牌優格搭配野生藍莓，清爽又帶有酸甜滋味，再加入竹炭粉增添沙沙口感，售價95元；「焦糖脆脆栗子幽幽格」則以香甜板栗與鮮奶、燕麥熬煮成醬結合微酸優格，再搭配焦糖醬和焦糖脆餅，售價90元。以上3款飲品10月1日起於全門市限量開賣。

▲大苑子推出全新青森蘋果系列飲品。（圖／大苑子提供）

另，大苑子近日則有全新「青森蘋果系列」等喝，一共推出「青森蘋果雪沙」、「青森蘋果冰茶」2款飲品，皆使用來自日本青森紅玉蘋果汁特調而成，「青森蘋果雪沙」喝得到綿密輕冰沙口感，搭配滑順愛玉凍，酸甜又爽口，大杯售價90元，「青森蘋果冰茶」則是蘋果汁與錫蘭紅茶的組合，大杯售價70元。

同步祭出限時4天APP超級會員計劃，只要加入為會員即可享專屬回饋，9月30日使用大苑子PAY單筆消費滿169元即送文山青茶1杯；10月1日大苑子PAY完成信用卡自動加值可享柚美粒買1送1；10月2日推百年仙草干茶領券即享2杯49元；10月3日大苑子會員轉贈商品券或優惠券即可獲得10元或5元折價券。