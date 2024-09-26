宋慧喬101高空中餐廳大啖炒飯！業者曝女神菜單：最愛蟹味小籠包

▲宋慧喬昨日101高空中餐廳大啖炒飯。（合成圖／取自宋慧喬IG／業者提供）

記者黃士原／台北報導

久違來台的南韓女神宋慧喬，在結束3天2夜行程後，今日中午公開在台的生活點滴，其中一張照片是拿著跟臉一樣大的炒飯，這是昨天在捌伍添第用餐時所拍的照片。餐廳也公布了菜單，其中包著濃郁蟹粉湯汁的小籠包，最得女神喜愛。

▲捌伍叉燒皇。（圖／捌伍添第提供）

南韓女神宋慧喬相隔7年再度訪台，出席代言活動時吸引大批媒體、粉絲到場。結束3天2夜的行程後，她今日中午在IG公布多張訪台照片，其中一張是嘟著嘴、拿著跟臉一樣大的炒飯，是昨天中午宋慧喬前往101高空中餐廳「捌伍添第」用餐時所拍攝。

▲焗釀鮮蟹蓋。（圖／捌伍添第提供）

▲捌伍添第的蟹粉灌湯小籠包。（圖／捌伍添第提供）

捌伍添第也公布了當日女神菜單，包括捌伍片皮鵝（三吃）、添第叉燒皇、焗釀鮮蟹蓋、干炒牛河、捌伍炒飯、捌伍筍尖鮮蝦餃、脆皮海皇腸粉、XO醬炒蘿蔔糕、千絲蘿蔔酥、酥皮蛋撻、海苔帶子春捲、陳醋珊瑚海蜇頭、椒麻南非凍鮑魚、水煮魚，以及蟹粉灌湯小籠包，其中包著濃郁蟹粉湯汁的小籠包，最得女神喜愛。

至於宋慧喬手上拿的「炒飯」，則是點用片皮鵝三吃才有的「鵝肉炒飯」。捌伍添第表示，除了鵝肉，炒飯還加入番茄、雞粒、鹹蛋、帶子、蝦仁、中卷及烏魚子等豐富食材，以大火翻炒均勻，最後在鍋邊淋上些許生抽增添香氣。

▲南韓人氣團體Super Junior的始源來台必吃鼎王。（圖／東森購物提供）

另外，南韓人氣團體Super Junior的始源，對於麻辣火鍋情有獨鍾，過去只要訪台都會造訪「鼎王」，後來口耳相傳，粉絲皆已知曉他的必去私人行程。而日前始源、李泰煥、鄭釉珍、鄭仁仙為了戲劇《DNA Lover》接受跨海訪問時，始源還透露，過去來台拍電影時，鼎王本來11點才營業，老闆卻為了他10點就開門，讓身旁的鄭仁仙忍不住感嘆他是「VVVIP客人」。