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「珍煮丹X蔡阿嘎」聯名飲品、輕食來了！限量GArmy戰隊T只送不賣

▲▼珍煮丹跨界聯名GArmy。（圖／珍煮丹提供）

▲珍煮丹跨界聯名GArmy。（圖／珍煮丹提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「珍煮丹」首度找來蔡阿嘎「GArmy」系列合作，一口氣推出3款烏龍聯名飲品+裝蒜明太子厚片，更打造限量GArmy戰隊T-Shirt，只送不賣，即日起於全門市上市。

▲▼珍煮丹跨界聯名GArmy。（圖／珍煮丹提供）

▲咀嚼控推薦喝黑糖粉粿搭配烏龍奶茶的「粉粿烏龍奶茶」。

GArmy是由hahababy攜手網紅蔡阿嘎規劃創立，這次首度跨界合作珍煮丹打造一系列聯名，首推「2024烏龍系列飲品」，皆是選用特選雲霧烏龍結合粉嫩水蜜桃製成，有「水蜜桃烏龍（售價75元）」、「蜜桃烏龍奶茶（售價65元起）」，以及黑糖粉粿搭配烏龍奶茶的「粉粿烏龍奶茶」，售價55元起。

輕食部分則推「裝蒜明太子厚片」，外酥內軟的厚片塗滿明太子搭配道地蒜香，香氣十足，售價70元，限於輕食門市販售。以上聯名新品即日起於全門市開賣。

▲▼珍煮丹跨界聯名GArmy。（圖／珍煮丹提供）

▲3款限量GArmy聯名戰隊T只送不賣。

除外更打造3款限量GArmy聯名戰隊T-Shirt，是以陸海空作為創意發想，有陸軍綠、海軍藍、空軍白共3色，且只送不賣，只要至珍煮丹門市消費滿百元即送嘎嘎樂1張，滿200送2張，以此類推，最大獎直接把戰隊T穿回家，還有多樣飲品優惠等刮，各店數量有限、送完為止，T-Shirt則採隨機發送。

▲▼喫茶小舖經典哞系列重磅回歸，全新飲品「哞³」9/26全台開賣。（圖／喫茶小舖提供）

▲喫茶小舖經典哞系列重磅回歸。（圖／喫茶小舖提供，下同）

另，喫茶小舖經典「哞」系列即日起升級再回歸，推出全新「哞³」網羅4款飲品選擇，皆是選用鮮乳坊豐樂牧場的莊園級鮮乳作為基底。其中，主打「哞³清爽版」加入獨家小麥可可脆球、100%蜂蜜以及小珍珠搭配濃醇奶香，且無添加茶，全年齡層皆適合飲用，「哞³重乳版」則多淋上一層濃厚奶霜，奶香更濃郁。

▲▼喫茶小舖經典哞系列重磅回歸，全新飲品「哞³」9/26全台開賣。（圖／喫茶小舖提供）

▲還有「重乳烏龍」、「重乳咖紅」等喝。

還有「重乳烏龍」、「重乳咖紅」，基底分別選用為韻焙烏龍及咖啡紅茶，結合搭配鮮乳坊莊園級鮮乳，再淋上濃厚奶霜，茶香、奶香一次滿足，即日起於全門市上市。

▲▼喫茶小舖經典哞系列重磅回歸，全新飲品「哞³」9/26全台開賣。（圖／喫茶小舖提供）

▲買「哞³」系列即可獲得限量貼紙。

喫茶小舖同步找來插畫家HALOOCHICHI合作設計「3D擬真貼紙」，至10月25日前周周推出不同造型貼紙組，只要購買「哞³」系列即可獲得。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 珍煮丹 蔡阿嘎 GArmy

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