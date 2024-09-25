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花蓮英迪格明年第3季開幕　房價力拼一泊一食「萬元有找」

▲花蓮英迪格明年第三季開幕。（圖／業者提供）

▲花蓮英迪格明年第3季開幕。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

花蓮又多了一家國際飯店！秀泰集團今日宣布與洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts）合作，在新城鄉打造「花蓮英迪格酒店」，預計2025年第3季開幕，秀泰集團總經理廖偉銘希望，一泊一食含早餐能夠萬元有找。

雖然今年4月強震後，花蓮觀光產業受到前所未有的衝擊，但秀泰集團看好花蓮觀光產業勢必迎來復甦，今日宣布與洲際酒店集團合作，斥資10億元的花蓮英迪格酒店將於2025年進駐花蓮，提供結合在地農業、人文與頂級旅宿的體驗，預計明年第3季開幕。

▲秀泰集團總經理廖偉銘（左）與IHG洲際酒店集團大中華區首席企業事務及戰略關係官陸海清（右），共同簽署「花蓮英迪格酒店管理合作合約書」。（圖／業者提供）

▲秀泰集團總經理廖偉銘（左）與IHG洲際酒店集團大中華區首席企業事務及戰略關係官陸海清（右），共同簽署「花蓮英迪格酒店管理合作合約書」。（圖／業者提供）

花蓮英迪格酒店選址於新城鄉，占地面積約2.6公頃，外觀設計以自然美景與現代建築相結合，展現清新雅致的風格。酒店周圍環繞著清澈湖泊和綠意盎然的植被景觀，同時園區內大量種植果樹，營造悠然自得的放鬆氛圍；大面積玻璃設計則將室內與室外視覺無縫銜接，讓自然光線充滿室內空間，周遭美景一眼望穿。

客房包含別墅套房等多元房型，將「戀戀糖鐵」、「衝浪接魚」、「創生洄瀾」三大在地人文元素貫串房內設計，呈獻花蓮獨有的愜意風貌，合計80間房。至於房價，秀泰集團總經理廖偉銘希望，一泊一食含早餐能夠萬元有找。

館內餐飲則深度結合當地農業與文化，「鄰間餐廳」以甘蔗產業為靈感，提供沉浸式的在地料理體驗；「大堂吧」則打造從農場到酒吧的互動式飲食旅程。

▲高雄日航酒店11月開幕。（圖／業者提供）

另外，南台灣首間日系國際連鎖酒店「高雄日航酒店」，預計11月1日正式開幕。飯店鄰近三多商圈，捷運輕軌精華交界，距離小港機場只要25分鐘車程。建築高22層樓，全館設有260間客房，包含63間行政客房及7間套房，每晚最低4800元起含早餐。

客房設計以當代洗鍊設計風格融入港都山海城市意象，沉穩內斂的茶褐色主調，展現寂靜低調的日本「侘寂」文化美學，點綴木作格柵營造和風氣息，並以地毯設計描繪波光粼粼的海港意象，打造溫暖與日系設計兼具的舒心氛圍。

▲福容福隆與福容花蓮店即日起至12月30日推出「隆總出來花」住房專案。（圖／福容大飯店福隆店提供）

▲福容福隆與福容花蓮店即日起至12月30日推出「隆總出來花」住房專案。（圖／福容大飯店提供）

此外，福容福隆與福容花蓮店即日起至12月30日推出「隆總出來花」住房專案，連住花蓮兩晚，探訪六十石山最美金黃花毯，4天3夜4人成行最低9999元起，每人每晚平均只要834元起。

業者指出，專案期間入住福隆店精緻和洋客房（含四客早餐），周日至周五限量升等海景房，另兩晚入住花蓮店（或可一晚預訂兩間）海景家庭客房，但不含早餐，加贈VR體驗券乙張、無動力自行車3小時體驗券乙張、餐飲抵用券200乙張（消費滿500元即可使用），雙十節不加價。

關鍵字： 旅遊情報 星級飯店 花蓮旅遊 東台灣旅遊

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