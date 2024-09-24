勝博殿肥美炸牡蠣再度回歸　同步推出可愛牡蠣背包、零錢包

▲勝博殿秋季限定的「廣島牡蠣雙人套餐」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

炸豬排專門店「勝博殿」秋季限定的「廣島牡蠣套餐」，即日起再度回歸，品牌同步推出可愛的周邊商品，分別是牡蠣造型後背包與小錢包。

▲廣島牡蠣A餐，搭鮮蝦、里肌豬排、腰內豬排。（圖／記者黃士原攝）

▲廣島牡蠣B餐搭配脆嫩雞排、元祖豬排卷。（圖／記者黃士原攝）

廣島牡蠣套餐是勝博殿每年秋冬的人氣商品，選用全日本牡蠣產量第一的江田島牡蠣，滋味肥美鮮甜，再經由獨特的炸製技術，呈現出外酥內嫩的口感。

即日起上市的廣島牡蠣套餐共有3款，分別是售價560元的A餐，搭配鮮蝦、里肌豬排和腰內豬排；售價450元的B餐搭配脆嫩雞排、元祖豬排卷；售價1280元的雙人套餐，除了廣島牡蠣，還有鮮蝦、腰內豬排與脆嫩雞排。

▲點購任1款限定套餐可用299元加購「牡蠣後背包」1個。（圖／記者黃士原攝）

▲勝博殿周年慶限定福袋，內含超Ｑ牡蠣小包包。（圖／記者黃士原攝）

除了鮮美牡蠣之外，點購任1款限定套餐，可用299元加購「牡蠣後背包」1個，使用會員點數15點+199元也可換購1個；配合各分店所屬百貨周年慶檔期，勝博殿還推出限定福袋，內容包含日本進口醬汁x3、關山米、大麥仁、兒童咖哩x2、咔滋夢限定帆布袋，以及超Ｑ牡蠣小包包。

此外，在各店周年慶期間加入勝博殿會員消費集點，還有機會抽中「牡蠣造型後背包＋超Ｑ牡蠣小包包」，或是「斯麥豬里脊豬排套餐電子兌換券」。

▲吉豚屋「腰內豬排丼」。（圖／吉豚屋提供）

另外，日本連鎖豬排店「吉豚屋」再展新分店，第8家分店「士林店」上周日正式開幕，9月25日前，高人氣的腰內豬排丼、腰內豬排定食、腰內豬排咖哩都只要199元，其中腰內豬排咖哩原價319元，現省120元。