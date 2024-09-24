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10／19壽星住宿買一送一！和逸忠孝館周年慶　午茶4人行1人免費

▲和逸飯店‧台北忠孝館。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

▲和逸飯店‧台北忠孝館11周年。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

記者黃士原／台北報導

迎來開幕第11個年頭的和逸飯店‧台北忠孝館，推出一系列的周年慶優惠，包括10月壽星旅客入住第2晚享1111元、生日與飯店同為10月19日的壽星可免費住1晚，以及10月份下午茶4人同行1人免費。

迎來開幕第11個年頭的和逸飯店‧台北忠孝館，即日起至11月30日推出尋找10月壽星活動，當月壽星入住舒適客房，享每房每晚5800元起，第2晚續住價只要1111元，平均每晚3400元起；另外與和逸飯店‧台北忠孝館生日同為10月19日的壽星，本人入住除了送贈精緻蛋糕，並加送免費入住第2晚。

▲和逸忠孝館周年慶　午茶4人同行1人免費。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

▲與和逸飯店‧台北忠孝館同為10月19日生日的壽星，免費入住第2晚。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

位於飯店2樓的THE Lounge同步特別推出「雙倍喜悅」餐飲活動，並邀約和逸飯店‧台北民生館共襄盛舉，自10月1日至10月31日，不限平假日，4人同行享用下午茶，其中1份餐點由飯店招待。

▲礁溪福朋喜來登酒店。（圖／業者提供）

另外，宜蘭礁溪福朋喜來登酒店也有周年優惠活動，即日起至10月30日，周一至周四入住每晚4999元起不含早餐，指定專案加價1111元即可再續住一晚；館內的「食潮餐廳」則享每周三醇飲優選買一送一優惠、每周五則有精釀啤酒挑戰活動。

關鍵字： 旅遊情報 星級飯店 和逸忠孝館 和逸飯店‧台北忠孝館

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