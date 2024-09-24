亞尼克X貝可拉最新「3款聯名甜點」　生乳捲夾整條生巧克力

▲「亞尼克X貝可拉」推出全新極濃系列聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

生乳捲名店「亞尼克」聯名比利時巧克力品牌「貝可拉」推出全新「可可系列甜點」，不僅有捲入整條73%生巧克力的「極濃生巧生乳捲」，還吃得到乳酪結合流心巧克力的巴斯克蛋糕、蓬鬆巧克力奶蓋波士頓派。

▲極濃生巧生乳捲裡有整條73%生巧克力。

「亞尼克X貝可拉」聯手打造3款限定甜點，首推「極濃生巧生乳捲」，選用巧克力泡芙蛋糕體，先是在蛋糕表面上以貝可拉100%純可可粉點綴成大理石紋路，搭配73%黑巧克力結合北海道奶霜製成的巧克力奶霜內餡，以及巧克力酥菠蘿，最後捲入整條73%生巧克力，層層堆疊超濃可可香，售價475元起。

▲極濃巧克力巴斯克還放了些許金箔點綴。

「極濃巧克力巴斯克」底層使用巴斯克生起司蛋糕結合巧克力豆，上層鋪滿巧克力流心，大口咬下可以吃到鹹香乳酪與濃郁可可滋味，售價585元。以上2款甜點即日起正式開賣。

「巧克力奶蓋波士頓派」則預計於10月1日上市，使用貝可拉可可粉打造醇厚巧克力奶霜，堆疊55%巧克力脆片、大理石紋波士頓蛋糕，售價450元，至11月13日前憑隨享卡結帳特價405元。

▲麥當勞首推阿華田脆酷冰炫風。（圖／記者蕭筠攝）

巧克力控也不能放過「麥當勞X阿華田」聯名打造的「阿華田脆酷冰炫風」，把阿華田以黃金比例拌入綿密的奶香冰淇淋中，每一口都吃得到阿華田濃醇麥芽及巧克力香，更加入酥脆的喀滋脆酷力增添咀嚼口感，即日起至10月29日限時開賣或售完為止。