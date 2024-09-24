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職棒球團最愛住！新莊翰品酒店10／26熄燈　住房服務只到9／30

▲新莊翰品酒店10/26熄燈。（圖／取自翰品酒店新莊臉書）

▲新莊翰品酒店10/26熄燈。（圖／取自新莊翰品酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

雲朗觀光集團旗下的新莊翰品酒店，因為租約到期，官網公告10月26日結束營業，住房服務只到9月30日。

2009年開幕的新莊翰品酒店，位於新莊大漢橋旁，擁有145間客房，飯店由知名設計師姚仁祿操刀，採優雅時尚的法式風格，融合低調奢華的東方美學，由於臨近新莊棒球場，常有職棒球團與球迷造訪入住，飯店也不定時舉辦各種住房及餐飲優惠方案。

不過，開業已有15年的新莊翰品酒店，由於租約到期，官網公告10月26日結束營業，住房服務只到9月30日。業者表示，每一筆住房與餐飲宴會訂單，都會為顧客服務到最後。至於員工，雲朗表示，願意留下的將轉任旗下飯店或總公司，另有生涯規劃的同仁，會遵守勞基法並額外給予福利。

▲原本在花蓮翰品酒店內的幾米藝術裝置，現在搬家到台東紅葉谷綠能溫泉園區內。（圖／雲朗觀光提供）

花蓮翰品酒店因強震已於4月停業，並提前啟動改建計畫，而飯店內的繪本作家幾米作品《擁抱》等裝置藝術，像是角落中玩翹翹板的粉紅大象、池畔邊的泳圈水鴨、擁抱綠蛙和擁抱兔，都進駐台東紅葉谷綠能溫泉園區。

▲美憬閣已於上個月結束營業。（圖／記者李毓康攝）

另外，汪小菲和大S離婚後，將S Hotel改名為「美憬閣（Mgallery）」，但因為疫情產生的客觀環境變動，已嚴重影響酒店營運，飯店於上個月21日結束營業，特賣會全部所得，捐贈給喜憨兒社會福利基金會及桃園市幸福社會福利基金會。

關鍵字： 旅遊情報 星級飯店 新莊翰品酒店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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