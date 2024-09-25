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桃園台茂「300秒煙火」又來了！還有市集、400秒無人機群飛秀

▲台茂購物中心為迎接25周年，將於明（6日）晚7:45施放5分鐘「生日煙火秀」。（圖／台茂購物中心提供）

▲台茂購物中心10月5日晚間7:45將施放300秒煙火。（圖／台茂購物中心提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

為歡慶雙十節到來，桃園台茂購物中心將提前於10月5日施放300秒煙火，照往例會在晚間7點45分登場，到了10月10日則有「好秋草地野餐日」，接著一連四天能逛市集、10月19日「無人機群飛秀」滂礡上演，適合一家大小前來感受熱鬧氣氛。

▲桃園台茂購物中心、大江購物中心推父親節與情人節優惠。（圖／各業者提供）

▲桃園台茂購物中心前方擁有佔地超過5,000坪的公園綠地。

桃園台茂購物中心前方擁有佔地超過5,000坪的公園綠地，也經常作為煙火秀、市集舉辦所在，在夏日煙火秀後，緊接著10月5日迎來5分鐘煙火，10月10日下午2點至6點則有「好秋草地野餐日」，鋪著野餐墊，在草地上席地而坐，感受鬆弛感的秋日午後。

▲台茂購物中心端午節有400秒「無人機群飛秀」、「魔幻馬戲特技秀」和「汪汪隊立大功」見面會，以及囊括34家美食、文創手作的端午市集。（圖／台茂購物中心提供）

▲「雙十市集」10月10日-10月13日連續4天登場，從下午4點至晚間8點30分。

「雙十市集」10月10日-10月13日連續4天登場，從下午4點至晚間8點30分，包含限定版超夯餐車、銅板排隊美食及創意手作等，好吃又好逛。

▲台茂購物中心端午節有400秒「無人機群飛秀」、「魔幻馬戲特技秀」和「汪汪隊立大功」見面會，以及囊括34家美食、文創手作的端午市集。（圖／台茂購物中心提供）

▲10月19日晚間7點40分至7點47分加碼「無人機群飛秀」。

10月12日下午4點至4點45分，「波波星球唱跳會」邀請兒童界YT人氣王泡泡哥哥，讓小朋友跟著一起唱跳；10月19日晚間7點40分至7點47分加碼「無人機群飛秀」，無人機的光點如星星般，在夜空中編織出各種圖案，逾400秒演出伴隨音樂，訴說著台茂的故事，為觀眾留下難忘回憶。

▲好丘信義店-耶耶夜市集第三輯-魔幻之丘 DJ Live Show。（資料照／業者提供）

▲好丘信義店-耶耶夜市集第三輯魔幻之丘 DJ Live Show。（資料照／業者提供）

另外，因應粉絲敲碗，「耶耶~夜市集」推出全新玩法「魔幻之丘」微醺夜活動，9月27日及10月18日在台北101限定登場！好丘邀請多位命理專家現場坐鎮，包括「KaKa塔羅」、「Magicat | 好運貓靈魂充電站」、「爾瑪聊天室/陪你療心事」、「空白心靈空間」、「Lucky 命運之門轉捩點」現場為你指點迷津。無論是塔羅牌、紫微斗數或八字命理，參加者都有一次免費體驗的機會。

關鍵字： 桃園旅遊 台茂煙火秀 桃園台茂購物中心 無人機群飛秀

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