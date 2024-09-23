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十二廚10款抹茶甜點吃到飽　台北喜來登x辻利茶舗聯名活動明登場

▲台北喜來登與京都百年抹茶「辻利茶舗」攜手合作，明天起推出為期2個月的聯名活動。（圖／記者黃士原攝）

▲台北喜來登與京都百年抹茶「辻利茶舗」攜手合作，明天起推出為期2個月的聯名活動。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北喜來登與京都百年抹茶「辻利茶舗」攜手合作，明天起推出為期2個月的聯名活動，除了十二廚提供10款抹茶甜點吃到飽、1樓The Deli販售8款商品之外，大廳酒吧還喝得到2款特色飲品。

台北喜來登與辻利茶舗合作推出的「靜庭秋茶．法式優雅系抹茶饗宴」明天起至11月22日登場，以鹿兒島火香系「丸香」與添加珍貴一番茶的「丸台」為主角，由曾獲得世界巧克力大師賽冠軍的鄭吉賢主廚操刀，設計18款甜點及2款特色飲品，分別於十二廚自助餐廳、The Deli與大廳酒吧供應與販售。

▲台北喜來登生乳捲。（圖／台北喜來登提供）

▲醇厚系抹茶生乳捲。（圖／台北喜來登提供）

▲台北喜來登與京都百年抹茶「辻利茶舗」攜手合作，明天起推出為期2個月的聯名活動。（圖／記者黃士原攝）

▲抹茶芝麻達克瓦茲。（圖／記者黃士原攝）

1樓The Deli外賣店推出8款「精品法式甜點」，「醇厚系抹茶生乳捲」的蛋糕捲包覆著馥郁抹茶奶霜，並添加一番茶製成的甘納許；「杏桃抹茶蛋糕」以法國頂級鮮奶油與丸香抹茶製成絲滑慕斯，清爽不甜膩。另有外層以日本甘栗與抹茶製成綿密栗泥的「抹茶蒙布朗」、清爽的「香柚抹茶提拉米蘇」、濃郁的「抹茶歐貝拉」，以及內藏流心內餡的「抹茶芝麻達克瓦茲」。

▲台北喜來登與京都百年抹茶「辻利茶舗」攜手合作，明天起推出為期2個月的聯名活動。（圖／記者黃士原攝）

▲抹茶舒芙蕾厚鬆餅。（圖／記者黃士原攝）

▲台北喜來登與京都百年抹茶「辻利茶舗」攜手合作，明天起推出為期2個月的聯名活動。（圖／記者黃士原攝）

▲抹茶大福。（圖／記者黃士原攝）

十二廚自助餐廳則供應10款抹茶甜點吃到飽，分別是黑芝麻抹茶蛋糕捲、抹茶生巧克力塔、抹茶波士頓派、檸檬抹茶起司蛋糕、抹茶舒芙蕾厚鬆餅、焙茶費南雪、抹茶花生米香塔、抹茶大理石起士蛋糕、香柚抹茶泡芙、抹茶大福。

一樓大廳酒吧則推出兩款醇厚系抹茶調飲，「朝韻」抹茶拿鐵，以香濃抹茶搭配細膩奶泡，「夕暉」白桃柳橙抹茶飲，丸香抹茶茶湯堆疊上法國白桃與清香柳橙，以上每杯280元+10%，下午茶搭配指定辻利茶舗甜點享優惠價400元+10%。

▲京町山本屋的「山本屋經典聖代」。（圖／京町山本屋提供）

▲京町山本屋的「山本屋人氣糰子聖代」。（圖／京町山本屋提供）

另外，「京町山本屋」10月1日將進駐誠品生活松菸B1美食街，展開為期半年的快閃活動，並且帶來「北海道牛奶冰淇淋」、「黒糖蜜黄豆粉北海道牛奶冰淇淋」、「抹茶蜜北海道牛奶冰淇淋」、「山本屋人氣糰子聖代」、「山本屋熊熊糰子聖代」5款新品。10月4日至10月6日推出7款糰子買二送一的開幕優惠。
 

關鍵字： 美食雲 台北喜來登 辻利茶舗 十二廚

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